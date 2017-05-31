Военный эксперт назвал, какую область Украины может попытаться захватить Россия

Через 10 лет пресной воды в Крыму не будет вообще, подчеркнул Тымчук.

РФ может захватить Херсонскую область, заявил Тымчук 24tv.ua

Россия может предпринять попытки захватить Херсонскую область Украины.

Об заявил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу".

На такой шаг, по мнению эксперта, российское руководство может пойти ради обеспечения жизнедеятельности аннексированного полуострова.

"Чаще всего говорят, что через 5-6, максимум через 10 лет пресной воды в Крыму не будет вообще. Как раз из-за деятельности промышленных предприятий и, в первую очередь, нашего великого украинского диверсанта. Которого у нас почему-то не любят. То есть в этих условиях необходимо контролировать, как минимум, Херсонскую область для того, чтобы обеспечить нормальное не просто соединение с Россией, а существование полуострова", — говорит Тымчук.

Это объясняется тем, что даже при условии удачного завершения строительства Керченского моста, оккупанты не смогут поднять, к примеру, сельское хозяйство полуострова.

Эксперт поясняет, что если идея по созданию "Бессарабской народной республики" в Одесской области провалился, то в Херсонской области ситуация сложнее.

"Мы на протяжении февраля-марта этого года мониторили очень плотно ситуацию в Херсонской области по всем направлениям — и выявили достаточно большое количество очагов напряжения", — говорит Тымчук. При этом он считает необходимым усиливать оборону Херсонской области и передислоцировать туда механизированную бригаду из Кировограда.

"Поскольку фактически один батальон ВСУ на всю Херсонскую область — при том, что там находится административная граница с Крымом, при том, что Херсонская область имеет огромное стратегическое значение именно как ключ к Крыму — это не просто мало. Это, по-моему, преступление — держать там такую мизерную численность войск!", — считает эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуме придумали страшилку о "базах подготовки ИГИЛ" на Херсонщине.