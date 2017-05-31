Военный эксперт назвал, какую область Украины может попытаться захватить Россия

Через 10 лет пресной воды в Крыму не будет вообще, подчеркнул Тымчук.
Об заявил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу".
На такой шаг, по мнению эксперта, российское руководство может пойти ради обеспечения жизнедеятельности аннексированного полуострова.
"Чаще всего говорят, что через 5-6, максимум через 10 лет пресной воды в Крыму не будет вообще. Как раз из-за деятельности промышленных предприятий и, в первую очередь, нашего великого украинского диверсанта. Которого у нас почему-то не любят. То есть в этих условиях необходимо контролировать, как минимум, Херсонскую область для того, чтобы обеспечить нормальное не просто соединение с Россией, а существование полуострова", — говорит Тымчук.
Это объясняется тем, что даже при условии удачного завершения строительства Керченского моста, оккупанты не смогут поднять, к примеру, сельское хозяйство полуострова.
Эксперт поясняет, что если идея по созданию "Бессарабской народной республики" в Одесской области провалился, то в Херсонской области ситуация сложнее.
"Мы на протяжении февраля-марта этого года мониторили очень плотно ситуацию в Херсонской области по всем направлениям — и выявили достаточно большое количество очагов напряжения", — говорит Тымчук. При этом он считает необходимым усиливать оборону Херсонской области и передислоцировать туда механизированную бригаду из Кировограда.
"Поскольку фактически один батальон ВСУ на всю Херсонскую область — при том, что там находится административная граница с Крымом, при том, что Херсонская область имеет огромное стратегическое значение именно как ключ к Крыму — это не просто мало. Это, по-моему, преступление — держать там такую мизерную численность войск!", — считает эксперт.
Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуме придумали страшилку о "базах подготовки ИГИЛ" на Херсонщине.