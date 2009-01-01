Военный эксперт назвал опасности учений РФ "Запад-2017" в Беларуси

Москва очень ловко манипулировала Венским документом, требующим обязательного присутствия иностранных наблюдателей, отметил Гольц.

Названы опасности учений РФ "Запад-2017" в Беларуси 24tv.ua

В связи с учениями российских военных "Запад-2017" в Беларуси и украинские генералы и военные НАТО имеют некоторые основания для опасений.

Об этом российский военный эксперт Александр Гольц написал в материале на ej.ru.

"На самом деле и натовцы, и украинские генералы имеют некоторые основания для опасений. Здесь уместно вспомнить, что украинский кризис начался 26 февраля 2014-го с "внезапной проверки" российских войск, объявленной Владимиром Путиным", — отмечает эксперт, добавляя, что "проверка" использовалась как прикрытие для развертывания на границе с Украиной 40 тысяч военнослужащих.

"В дальнейшем Москва очень ловко манипулировала Венским документом, требующим обязательного присутствия иностранных наблюдателей, если численность задействованных войск превышает 8 тысяч участников. Российские стратеги заявили, что проводится не одно общее, а несколько независимых и не связанных между собой учений. А посему привлекать иностранных наблюдателей никто не обязан", — напоминает Гольц, предполагая, что такой маневр может быть использован и в этот раз.

Также эксперт считает, что основания для опасений есть в связи с размещением тяжелых вооружений в Беларуси.

"В случае боевых действий первоочередная задача российской армии — пробить через Литву коридор из Белоруссии в Калининградскую область. И для этого-то исследует заблаговременно разместить в Белоруссии тяжелые вооружения", — говорит он.

Гольц отмечает, что интерес представляют также предстоящие маневры, в которых будут задействованы подразделения трех дивизий, созданные в 2015 году.

"Похоже, что иностранным наблюдателям их демонстрировать не будут. И тщательно охраняемый секрет здесь, скорее всего, вовсе не высокая боеготовность ударных соединений. А низкая. В российской армии она определяется степенью укомплектования войск", — предполагает эксперт.

При этом он отмечает, что, учитывая недоукомплектованность, а значит и небоеготовность дивизий, НАТО не стоит волноваться.

Напомним, ранее военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал на чате в "Главреде" о рисках белорусско-российских военных учений "Запад-2017".