Военный эксперт назвал преимущества вооружения РФ, применяемого врагом на Донбассе

Украинская бронетехника более подвержена уничтожению на поле боя, чем бронетехника боевиков, считает Тымчук.

Эшелон с российской бронетехникой Reuters

На Донбассе боевики применяют противотанковые комплексы российской разработки последних поколений, дальность стрельбы которых в полтора раза больше, чем у произведенных в Украине.

Об этом пишет координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук в своей колонке на "Апострофе".

Он также отметил, что украинская бронетехника более подвержена уничтожению на поле боя, чем бронетехника боевиков.

Тымчук сказал, что незаконные вооруженные формирования применяют бронегруппы, в состав которых входят танк, два БМП и два БТР, которые, меняя положение, обстреливают позиции украинской армии. Наше же главное ударное оружие — это артиллерия, подчеркивает эксперт, и украинские вооруженные силы не могут оперативно реагировать на подобные обстрелы.

Напомним, ранее международные аналитики рассказали, что Россия поставляет боевикам на Донбассе бронетехнику и зенитные ракеты.