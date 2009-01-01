Военный эксперт назвал риски для Украины, которые создают учения "Запад-2017"

Использование военного фактора против Украины — бессмысленно, говорит Константин Машовец.

Константин Машовец Главред

Начавшиеся сегоднямогут стать прикрытием процесса подготовки к более активным действиям агрессора к нападению на Украину.

Об этом военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал в комментарии "Главреду".

"Риски, которые создают для Украины учения "Запад-2017", — это увеличение напряженности ситуации в зоне боевых действий и эскалация боев на Донбассе. Эти учения также могут стать прикрытием процесса подготовки к более активным действиям агрессора к нападению. Могут стать, но вряд ли станут. Этот риск сейчас не актуален, потому что для России нет внешнеполитического смысла действовать таким образом", — говорит военный эксперт.

По его мнению, Россия могла бы использовать "Запад-2017" для разворачивания своих группировок: "Но, честно говоря, незачем их создавать на территории Беларуси. Это лишено всякого смысла. Поскольку на данный момент эскалация боевых действий и вообще использование военного фактора в отношении Украины попросту бессмысленны".

Напомним, генерал-полковник в отставке, экс-начальник Генштаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Анатолий Лопатав комментарии "Главреду" объяснил, почему учения "Запад-2017" не представляют явной угрозы для Украины.

Больше по теме читайте в авторской статье Евгения Магды: "Военные учения "Запад-2017": гибридная страшилка Путина".