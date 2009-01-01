Военный эксперт назвал сроки, когда Путин оккупирует Беларусь

Украина оказывается перед угрозой войны уже не на два, а три фронта.

Владимир Путин. ntv.ru

Российский президент Владимир Путин уже летом 2017 года введет свои войска в Беларусь и, вероятно, оставит там некоторые подразделения ВС РФ.

Такое мнение высказал украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович на своей страничке в Facebook.

"Пока все дружно ждали подлянки от Кремля где-нибудь в Прибалтики или Одессе, Путин нашел простой и изящный выход — оккупировать Беларусь", — пишет Арестович.

По его словам, войска, которые войдут в рамках учений "Запад-2017" по крайней мере частично останутся в Беларуси.

"Российские войска, которые зайдут на территорию республики летом этого года, под эгидой масштабных учений "Запад-2017", скорее всего, там и останутся (по крайней мере, частично) ", — пишет Арестович.

Он также отмечает, что из-за этой ситуации Кремль получит ряд выгод. В частности, Украине необходимо будет выделять дополнительное финансирование на оборону из-за угрозы вторжения со стороны Беларуси. Также Украине в связи с этим нужно будет увеличивать количество войск на белорусском направлении.

Кроме прочего, пишет эксперт, это может привести к обострению внутриполитической ситуации в Украине.

Эксперт также отметил, что "Украина оказывается перед угрозой войны уже не на два (Восток, Юг), а три фронта".

"Мы вынуждены будем адекватно реагировать, а это означает: увеличение численности вооружённых сил, с развёртыванием группировки на белорусском направлении; увеличение нагрузки на военный бюджет и экономику в целом, замедление программ высокотехнологичного развития вооружённых сил в пользу "простого" увеличения численности сухопутной группировки; вероятное проведение новых волн мобилизации, и, соответственно — усложнения внутриполитической ситуации, на которое одновременно, будет работать вся пропагандистская машина Кремля, что в сочетании с активной политической борьбой в Украине (например, избирательной кампанией в Верховную Раду), способно существенно ослабить переговорные позиции страны в вопросах решения донбасской и крымской проблем", — пишет он.

Блогер также отметил, что российское руководство начинает новую стратегическую игру против Украины уже с усиленных позиций.

"Количество соответствующих публикаций в белорусском сегменте Интернета, показывает, что народ и лидеры мнений Белой Руси вполне понимают сложившуюся угрозу, а значит — начинают готовиться к ее отражению, хотя бы пока и только в интеллектуальном пространстве. Остаётся риторический вопрос к украинскому руководству — понимает ли оно значение тех изменений, которые ожидают Восточную Европу и северные границы Украины в кратчайшие политические сроки — три-шесть месяцев?.. Готовится ли?.." — задается вопросом Арестович.

Напомним, ранее глава Российского института стратегических исследований Леонид Решетников пригрозил Лукашенко "украинским сценарием".

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