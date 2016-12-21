Военный эксперт назвал три направления, где боевики до одури боятся наступления ВСУ

Есть ряд участков, на которых боевики дико и до одури боятся наступления украинских войск, говорит Тымчук

В зоне проведения АТО есть несколько участков, на которых боевики дико и до одури боятся наступления украинских войск.

Об этом написал депутат Верховной Рады, военный эксперт Дмитрий Тымчук в своей колонке на "Апострофе".

"Есть ряд участков, на которых боевики дико и до одури боятся наступления украинских войск. Во-первых, это приморское направление. Нужно понимать, что наши там не будут наступать, но изначально, когда в районе Новоазовска были устроены два района обороны, боевики опасались, что их выпрут к российской границе, ведь расстояние там небольшое", — написал Тымчук, отметив, что, по его мнению, силам АТО эта боевая задача под силу, если будет политическая воля.

"Второе направление — Докучаевск. Город практически с трех сторон окружен силами АТО. Один рывок — и Докучаевск уже наш. Третье направление — это как раз и есть Светлодарская дуга", — добавил Тымчук.

"Изначально опасаясь, что ВСУ могут наступать, они создавали там даже не просто сеть опорных пунктов, а реальные районы обороны. Они накапливали там силы и средства. После этого у них идет вторая стадия, когда они начинают действовать, как они говорят, на упреждение, чтобы сорвать "гнусные планы киевской хунты" и ударить первыми.

Аналогичную ситуацию в перманентном состоянии мы наблюдаем на Мариупольском направлении, и это же сейчас произошло в районе Светлодарской дуги. Причем боевики могли действовать намного масштабнее, но те силы и средства, которые они задействовали, свидетельствует о том, что они ведут проверку боем: прощупывают наши боевые порядки, пытаются выяснить, насколько успешно наши подразделения могут держать оборону первой линии.

В то же время они пытаются выровнять линию фронта, чтобы не было выступов на территории, которые они контролируют. Ну и вопрос контроля над Углегорской ТЭС остается открытым, — отметил Тымчук.

Напомним, боевики намерены вернуть себе контроль над потерянной высотой 222 (расположенной между Светлодарской дугой и Дебальцево) даже несмотря на большие потери.