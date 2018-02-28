Военный эксперт назвал условие, при котором "ДНР" и "ЛНР" исчезнут за несколько недель

Нардеп отметил, что конфликт на Донбассе имеет одну специфическую черту.

скриншот, 112 Украина

В Генеральном штабе есть разные варианты проведения операции на Донбассе . Единственный сценарий, который не рассматривается — это силовой.

Об этом заявил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в комментарии Апострофу.

Сейчас раскручивается тема миротворцев, хотя даже на Западе предупреждают, что это может быть вариант замораживания конфликта.

По словам эксперта, тема миротворцев имеет право на жизнь при одном обстоятельстве. "Западные эксперты, предупреждающие нас, что проведение миротворческой миссии может заморозить конфликт, приводят пример того же Кипра, где уже десятилетия продолжается неразрешимый конфликт, который фактически является замороженным", — говорит он.

Тымчук также обратил внимание, что конфликт на Донбассе имеет одну специфическую черту.

По его словам, "она заключается в том, что если действительно перекрыть границу с Россией, которую не контролирует Украина, и прекратить поставки материально-технических средств, вооружения, техники, российских наемников на территорию Донбасса, то вопрос существования так называемых "ЛНР" и "ДНР" — это вопрос нескольких недель, возможно месяцев.

То есть, говорит эксперт, "в этом смысле миротворческая операция может иметь успех, но при условии перекрытия и взятия под контроль украинско-российской границы".

"А военный сценарий возвращения территорий сейчас не рассматривается. Насколько я знаю, в Генеральном штабе есть разные варианты проведения операции, но какой из них будет применен и вообще будет ли применен — это уже решение высшего военно-политического руководства Украины", — подчеркнул Тымчук.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, почему в Кремле не желают признавать "ЛНР" и "ДНР".