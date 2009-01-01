Военный эксперт о "пьяных" похождениях Савченко в Ираке: "сплошная неадекватная проблема"

Данилюк, ссылаясь на рассказ офицера, сообщил о праздновании экс-военнослужащей 8 марта в ближневосточной стране.

Надежда Савченко reporter.vesti-ukr.com

Военный эксперт Александр Данилюк поделился воспоминаниями бывших сослуживцев народного депутата Надежды Савченко во время службы в миротворческом контингенте в Ираке, где она "прославилась" рядом скандалов, и была комиссована из рядов ВСУ в связи с психическими расстройствами.

Об этом рассказал экс-советник министра обороны Украиныо, бщественный деятель в эфире skrypin.ua, пишет Обозреватель.

По его словам, бывшие сослуживцы отзываются о нардепе не очень лицеприятно. Так, экс-командир батальона 95-й аэромобильной бригады, под командованием которого была Савченко во время миротворческой миссии в Ираке, якобы называл политика "сплошной проблемой".

Данилюк, ссылаясь на рассказ офицера, сообщил о праздновании экс-военнослужащей 8 марта в ближневосточной стране.

"По его словам, она напилась, потом сказала "вы меня поздравляете с 8 марта, а я не женщина — я солдат". Затем она сбежала неизвестно куда, звонила своей сестре Вере и говорила, что ее захватили арабские террористы и требуют вывести украинский контингент. После этого ее нашли пьяной и привезли назад", — рассказал он.

Экс-советник министра отметил, что после инцидента Савченко на вопрос сослуживцев о причине своего поведения заявила, что ее сестру Веру в Киеве выкрали арабские террористы и требуют, чтобы Украина вывела войска из Ирака.

"Вот такой вот набор бредятины. Я думал, мало ли, человек был командиром — пошутил", — продолжил Данилюк.

Однако он добавил, что историю подтвердили "серьезные люди" из Главного управления разведки Минобороны, которые были свидетелями этой истории и после этого приняли решение спилить боек на автомате Савченко.

"Забрать у нее оружие не имели право, потому что она военнослужащий… Но она же неадекватная… Подпилили, да и все", — привел экс-советник министра слова военных.

По словам Данилюка, бывшие сослуживцы нардепа утверждают, что после данного инцидента Савченко была комиссована из ВСУ в связи с неполным служебным соответствием, поскольку имела определенные психические расстройства.

"Это информация, которую я не проверял, но слышал от стольких людей, что не мог не поделиться", — подчеркнул он.

Напомним, СБУ может возбудить дело против Савченко за подстрекательство военных покинуть позиции на Донбассе.

фото: reporter.vesti-ukr.com