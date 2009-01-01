Военный эксперт объяснил, что кроется за временным "затишьем" на Донбассе

Боевики и российские военные отрабатывают наступательные действия с форсированием водных преград.

В период с 20 по 26 сентября отмечалось некотороеи населенным пунктам на подконтрольной Украине территории.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, вместе с тем противник увеличил интенсивность применения тяжелого вооружения, возобновил применение 152-мм и 122-мм артиллерийских систем, наносил огневые удары по позициям украинских войск во всех зонах ответственности оперативно-тактических группировок ВС Украины "Луганск", "Донецк" и "Мариуполь".

Максимальная активность противника наблюдалась в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Новозвановка, Пески, Каменка, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Водяное и Широкино.

Кроме того, противник активизировал ведение разведки боевых порядков сил АТО. За указанный период зафиксировано 12 разведывательных полетов БПЛА, в т.ч. 6 из них с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны сил АТО, также отмечается работа нескольких маневренных групп радиоэлектронной разведки (РЭР) ВС РФ в районе Михайловки и Лозового.

Одновременно в 1-м "армейском корпусе" ДНР и 2-м "армейском корпусе" ЛНР под руководством командующего 8-й армией Южного военного округа ВС РФ осуществляется подготовка к проведению в октябре многоступенчатой командно-штабной тренировки на местности с целью отработать вопросы ведения наступательных действий с форсированием водных преград, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, 26 сентября боевики 15 раз нарушили перемирие, сутками ранее — 25 сентября, боевики 13 раз нарушили перемирие.