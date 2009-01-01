Военный эксперт объяснил, движется ли Украина к заморозке конфликта на Донбассе

Если не изменить формат АТО, Украина погрязнет в правовых коллизиях, говорит Константин Машовец.

Константин Машовец Главред

На Донбассе уже четко определилась тенденция к, и если эта динамика сохранится — Украина сможет восстановить юрисдикцию над оккупированными территориями.

Об этом военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал на чате в "Главреде".

Военный эксперт заметил, что сейчас многие путают термины "заморозка конфликта" и его "завершение": "Если просто имеется в виду остановка боевых действий, то это одно дело. Если формальное урегулирование — другое. Если восстановление украинской юрисдикции над оккупированными территориями — третье".

"Да, динамика развития конфликта упала, однако это не значит, что устранены противоречия или очевидна победа одной из сторон. Конфликт развивается, но медленно и неспешно. Но уже четко определилась тенденция к поражению одной из сторон и победе противоположной стороны. Если нынешняя динамика будет сохраняться, то в итоге Украина восстановит свою юрисдикцию над оккупированными территориями", — подчеркнул координатор "Информсопротивления".

Говоря об изменении формата и названия "АТО", Константин Машовец рассказал, что это вполне целесообразно, в первую очередь, с юридически-правовой точки зрения: "Это приведение реальной действительности, которую мы можем наблюдать, к формально-правовым требованиям законов Украины. Иначе страна просто погрязнет в правовых коллизиях, связанных с этим вооруженным конфликтом".

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, могли ли силы АТО в июле 2014-го взять Донецк.

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