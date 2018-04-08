Военный эксперт объяснил, как давление на Кремль ускорит процесс введения миротворцев на Донбасс

Усиление давления стран Запада на Россию должно сыграть на руку Украине.

На Донбасс могут ввести миротворцев ООН

Процесс введения миротворческого контингента на оккупированную территорию Донбасса ускоряется давлением на Кремль, что может дать результаты уже в ближайшем будущем, заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко

"Сейчас, несмотря на все внутри- и внешнеполитическое обострение вокруг России, обстоятельства складываются так, что откладывать дальше невозможно. Внутреннее российское давление относительно того, что происходит на оккупированном Донбассе, растет. Также действуют санкции, и что бы о них ни говорили, они наносят значительный ущерб, ситуация ухудшается, поэтому России важно сдвинуться с места", — отметил он в комментарии "Апострофу".

По его словам, усиление давления стран Запада на Россию должно сыграть на руку Украине, но только при правильно использовании данной ситуации.

"Украина, безусловно, должна использовать эту ситуацию, чтобы в очередной раз продемонстрировать коварство действий российского руководства и их последствия не только для себя, но и для мощных европейских государств. Уже признают влияние России на Brexit, на выборы в странах-членах ЕС, от такого вмешательства пострадали и Соединенные Штаты", — добавил военный эксперт.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал вероятный состав миссии миротворцев ООН на Донбассе.