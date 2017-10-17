Военный эксперт объяснил, начнет ли РФ широкомасштабную операцию против Украины без объявления войны

Генштаб ВСУ отрабатывает соответствующий сценарий противодействия РФ.

Российские военные на Донбассе, иллюстрация. 0629.com.ua

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу".

"Безусловно. Угрозы, что Россия начнет широкомасштабную операцию даже без объявления войны, существуют. И наш Генштаб отрабатывает соответствующий сценарий противодействия. Сейчас боевые действия на Донбассе идут с использованием лишь сухопутных войск. Другие виды Вооруженных сил используются ограниченно, в частности ВМС в виде морской пехоты. Авиация используется лишь при обеспечении — эвакуации раненых и так далее. Для выполнения боевых задач авиация не используется. Но, тем не менее, боевая подготовка идет очень насыщенно", — говорит эксперт.

По его словам, "за последние два года в воздушных силах идет налет по уровню международных нормативов — 110-120 часов в год на летчика. Тогда как еще в 2015 году у нас элитные летчики имели налет максимум в 30-40 часов. То есть надо понимать, что наш Генштаб отрабатывает все варианты, в том числе вариант широкомасштабной и открытой агрессии России против Украины".

"Насколько мы сможем сдерживать агрессию, какие будут последствия и какова будет продолжительность этих действий – сказать довольно проблематично. Но очевидно, что нам необходимо будет рассчитывать и на территориальную оборону, на создание базы партизанской войны и так далее. В открытом противостоянии у Вооруженных сил Украины шансов не так много долго продержаться, а тем более перейти в наступление и дойти до Урала", — отметил Тымчук.

Отвечая на вопрос, если путинские танки пойдут на Киев, то как сдержать врага, Тымчук сказал: "Я бы не говорил о путинских танках, которые пойдут на Киев. Современная операция — а я думаю, что россияне не такие дебилы, чтобы проводить открытую агрессию исключительно силами танков и мотострелковых частей и соединений — начинается с работы авиации и ракетного вооружения. Уничтожаются коммуникации, пункты управления войсками, гражданские объекты стратегического назначения. Только после этого вступают в действие сухопутные войска — мотострелковые и танковые части".

"Мы можем долго рассказывать о ПВО. Как представитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, я обладаю определенной информацией, которую, к счастью, нельзя озвучивать. Но я вам скажу, что у нас там все далеко не так гладко, как хотелось бы", — подчеркнул Тымчук.

Напомним, ранее генерал Игорь Романенко объяснил, какая группировка нужна России для масштабной войны в Украине.