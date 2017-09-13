Военный эксперт объяснил, почему Кремль может сменить главарей ДНР и ЛНР

Захарченко является слишком серьезной разменной фигурой, он может быть предметом торга между РФ и Украиной.

Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. kp.by

Такое мнение высказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, пишет "Апостроф".

"…предметом торга, чтобы склонить Киев к выполнению политической части Минских соглашений, Москва может видеть смену раздражающих Киев фигур в лице Захарченко и Плотницкого и их ближайшего окружения.

"По нашей информации нет четкой конкретики — не названы имена и сроки. По срокам ориентировочно называется октябрь, но имена, на кого будут менять — не назывались", — отметил он.

По его словам, события последних недель можно связать с теми процессами, которые происходили в так называемых ДЛНР на протяжении последнего года. Прежде всего, это ликвидация фактически всех "выдающихся" боевиков, более-менее узнаваемых с весны 2014 года, которые принимали самое активное участие в так называемой "русской весне".

По его мнению, Захарченко является слишком серьезной разменной фигурой для того, чтобы российские спецслужбы его просто так ликвидировали, ведь он может быть предметом торга между РФ и Украиной.

"Смена Захарченко как раз и может быть составляющей тех переговоров, которые могут вестись. То есть, убрать Захарченко и заменить его какой-то менее раздражающей Киев фигурой", — убежден Тымчук.

"Я не исключаю, что это могут быть совершенно неожиданные фигуры, предложенные Кремлем, вплоть до представителей каких-то нынешнего "Оппозиционного блока". И на этом основании Москва может потом утверждать, что Донбасс фактически реинтегрирован в Украину. Но де-факто он будет оставаться под контролем РФ", — подытожил он.

Ранее нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук писал, что среди подчиненных в "администрации" главаря террористической ДНР распространяются слухи о смене руководящего состава псевдореспублики в октябре текущего года.