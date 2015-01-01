Военный эксперт объяснил, почему новогоднего перемирия на Донбассе не будет

Как показывает горький опыт — не из одного перемирия в зоне АТО не вышло ничего хорошего, пишет Тымчук.

Вражеская артиллерия на Донбассе

Ситуация в зоне АТО далека от стабильности, а то, что сейчас российские террористические войска ведут обстрелы по всему Донбассу наталкивает на мысль, что так называемого перемирия не будет.

Такое мнение высказал депутат Верховной Рады, военный эксперт Дмитрий Тымчук, пишет "Обозреватель".

"Как показывает горький опыт — не из одного перемирия (а первое было еще в июне 2014 года) в зоне АТО не вышло ничего хорошего. Две стороны будто и говорили, что хотят отдохнуть, но я не припомню ни одного "режима тишины" во время которого террористы не вели обстрелы против украинских войск. В каждом из этих "перемирий" российских наемников хватало минимум на один день. Поэтому сейчас нет никаких оснований считать, что в этом году все будет по-другому", — пишет он.

"В этой ситуации есть два важных фактора: первый — мы можем ожидать небольшое снижение обстрелов, но не полный режим тишины. Потому что российские войска хотят показать свою активность, поскольку такая политика Кремля (к слову, совершенно неуправляемая, которая не соблюдает никаких правил). Поэтому заявления и желания главарей ЛНР и ДНР ничего не значат. Последние ничего сами не решают", — считает эксперт.

"И второй факт: именно во время праздников, террористы неконтролируемо ведут обстрелы. Это связано с тем, что они там "празднуют", а потом в неадекватном состоянии гатят по нашим бойцам", — добавил Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что артиллерия сил АТО дала ответку оккупантам у Песок и Авдеевки.