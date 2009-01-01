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Военный эксперт объяснил, почему под Авдеевкой обострилась ситуация

Сегодня, 16:03

Для РФ сейчас главное — повесить на Украину срыв Минских соглашений, сказал Тымчук.

Боевик
Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters
Нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук считает, что обострение ситуации под Авдеевкой Донецкой области является попыткой Кремля навязать Украине российский вариант Минских соглашений.

Об этом он рассказал в комментарии "Гордону".

В то же время военный эксперт подчеркнул, что еще до активизации боев в районе города 29 января Россия развернула в Европе дезинформационную кампанию.

"… для РФ сейчас главное — повесить на Украину срыв Минских соглашений и ответственность за эскалацию конфликта. Перед этим была проведена кампания по "окучиванию", так сказать, западного политикума", — отметил собеседник.

При этом "пророссийские СМИ в Европе активизировались, пытаясь повесить все на Украину". "Авдеевка — только фрагмент. Если брать в целом, то активизация идет практически по всей линии разграничения", — добавил Тымчук.

Ранее украинский журналист Виталий Портников писал, что президенту РФ Владимиру Путину важно доказать, что европолитики не могут урегулировать конфликт на Донбассе и "выкурить" его с захваченных территорий при помощи "минского процесса" и санкций.

По его словам, обострение ситуации в Авдеевке прочитывается очень просто: "европейцы ни на что не способны, украинцы тоже, давить на нас не нужно, можем ответить и опять начать убивать украинцев".

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Донбасс, Авдеевка, Тымчук, Кремль, Минские соглашения, Путин
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