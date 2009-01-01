Военный эксперт объяснил, почему под Авдеевкой обострилась ситуация

Для РФ сейчас главное — повесить на Украину срыв Минских соглашений, сказал Тымчук.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

Нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление"считает, чтоявляется попыткой Кремля навязать Украине российский вариант

Об этом он рассказал в комментарии "Гордону".

В то же время военный эксперт подчеркнул, что еще до активизации боев в районе города 29 января Россия развернула в Европе дезинформационную кампанию.

"… для РФ сейчас главное — повесить на Украину срыв Минских соглашений и ответственность за эскалацию конфликта. Перед этим была проведена кампания по "окучиванию", так сказать, западного политикума", — отметил собеседник.

При этом "пророссийские СМИ в Европе активизировались, пытаясь повесить все на Украину". "Авдеевка — только фрагмент. Если брать в целом, то активизация идет практически по всей линии разграничения", — добавил Тымчук.

Ранее украинский журналист Виталий Портников писал, что президенту РФ Владимиру Путину важно доказать, что европолитики не могут урегулировать конфликт на Донбассе и "выкурить" его с захваченных территорий при помощи "минского процесса" и санкций.

По его словам, обострение ситуации в Авдеевке прочитывается очень просто: "европейцы ни на что не способны, украинцы тоже, давить на нас не нужно, можем ответить и опять начать убивать украинцев".