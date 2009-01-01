Военный эксперт объяснил, почему Украина застряла со вступлением в НАТО

ВСУ были готовы ко вступлению в Альянс еще в 2006 году, говорит Сунгуровский.

Николай Сунгуровский Главред

Заявление спецпредставителя госдепартамента США Курта Волкера о том, что Киев пока не готов к вступлению в НАТО, но Украина, должно подтолкнуть наши власти к более активным рыночным реформам в экономике.

Об этом директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал в комментарии "Главреду".

"Весь перечень задач, которые необходимо решить для того, чтобы Украина вступила в НАТО, изложен в годовых национальных программах о партнерстве с НАТО. Каждая страна, которая хочет стать кандидатом, а потом и членом Альянса, сама для себя определяет, что ей необходимо для того, чтобы выйти на уровень, необходимый для принятия ее в НАТО. Такова практика Альянса", — говорит военный эксперт.

Он напомнил, что формат годовых программ с 2003 года такой же, как и План действий по членству в НАТО. Украина как выполняла его, так и будет выполнять.

"А перечень задач зависит от нынешнего состояния страны. Если говорить о Вооруженных Силах, то, прежде всего, нужна реформа системы управления. Это необходимо для того, чтобы вступить в Альянс, а не просто поддерживать боеготовность ВСУ. НАТО нужно, чтобы часть Вооруженных Сил, которая участвует с ним в учениях и совместных операциях, была совместима", — подчеркнул директор военных программ Центра Разумкова.

"Судя по высказываниям новых членов, вступивших в Альянс после 2004 года, они до сих пор полностью не перешли на стандарты НАТО. Каждый год они ставят перед собой достижимые задачи, которые укладываются в их ресурсы, а затем в процентном соотношении приближаются к этим стандартам для того, чтобы все вооруженные силы в конце концов перевести на эти стандарты", — говорит Николай Сунгуровский.

"Поэтому я не вижу никаких препятствий с точки зрения реформирования ВСУ. Грубо говоря, Вооруженные Силы были готовы ко вступлению еще в 2006 году. Это если бы ВС, а не страна вступали в НАТО", — добавил он.

"А чтобы страна вступила в НАТО, нужно провести реформы в экономике. Экономика должна стать на самом деле рыночной, а не на словах или плакатах. Должен быть сформирован привлекательный инвестиционный климат. Должно быть достигнуто открытое предпринимательство, открытая конкуренция, отсутствие коррупции — все те вещи, которые определяют облик объекта защиты. То есть, мы защищаем страну, и объект защиты должен быть таким же, как в Европе — с теми же ценностями, хотя бы непротиворечащими натовским интересами, общими правилами и процедурами. В этом плане Украине предстоит сделать еще многое. Это касается реформ всей правоохранительной системы, судебной системы, прокуратуры и т.д. У нас на словах вроде бы все делается, но результатов пока видно очень мало", — посетовал военный эксперт.

"Строить прогнозы по поводу сроков вступления Украины в НАТО можно будет тогда, когда установится какая-то устойчивая тенденция. А у нас такой тенденции пока нет, к сожалению. Тенденция похоронена под политическими разборками и политическими войнами, коррупцией и т.д. Именно за отсутствие тенденции Украину и критикуют. Если бы в НАТО увидели, что в нашей стране, действительно, происходят необратимые изменения к лучшему, то ей бы поверили и стали помогать. А так, там просто не знают, в чем именно нам помогать", — заметил директор военных программ Центра Разумкова.

"Что касается неготовности НАТО принять Украину в свои члены, то, повторюсь, Альянсу не хватает в Украине устоявшейся тенденции. А с другой стороны, принятие любого члена — это определенные расходы, ведь необходимо оказывать техническую помощь. Сейчас все ресурсы НАТО идут на то, чтобы усилить свой восточный фланг. В принципе, при выполнении первого условия (если бы Украина показала результаты своих реформ), мы могли бы перейти к такому этапу присоединения как интенсифицированный диалог. После чего мы могли бы претендовать на получение Плана действий по членства в НАТО. А процедура не меняется: все действия прописаны в Вашингтонском документе, и они должны быть осуществлены", — подытожил Николай Сунгуровский.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что действия РФ угрожают международной безопасности.