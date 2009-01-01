Военный эксперт объяснил, возможны ли междоусобные разборки между ДНР и ЛНР

Хозяин способен "шикнуть" на обоих главарей и даже сменить их, говорит Константин Машовец.

Константин Машовец Главред

Между главарями непризнанных "республик" ДНР и ЛНР —— существует много противоречий, вызванных их стремлением к наживе.

Об этом военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал на чате в "Главреде".

"По сути, ДНР и ЛНР — это две конкурирующие банды, между ними даже существует таможня, граница. Они очень чутко относятся к обладанию собственностью. Между ними много противоречий", — говорит военный эксперт.

"Но очень сомневаюсь, что полноценные междоусобные разборки возможны между ними, потому что у них один хозяин, и при необходимости он способен "шикнуть" на обоих главарей и даже их сменить", — считает координатор "Информсопротивления".

Комментируя вопрос, как следует воспринимать заявление Захарченко о создании "Малороссии" и будут ли слова главаря ДНР сопровождаться какими-то конкретными действиями, Константин Машовец заметил: Нет, они не будут сопровождаться какими-то действиями. Потому идея "Малороссии" — это "отсебятина" определенной части оккупационной администрации. Причем эта идея была явно воспринята негативно в Кремле, даже несмотря на то, что она происходила от окружения ближайшего путинского советника Суркова".

"Это и не удивительно, потому что этот бред никак не укладывается ни в какие форматы, даже в то, что раньше придумали в Кремле", — подытожил военный журналист.

Напомним, ранее военный эксперт намекнул боевикам, бравшим заложников: "Найдем и накажем каждого".

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