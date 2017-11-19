Военный эксперт объяснил, зачем под Путина раскрутили тему обмена пленными

Я не исключаю, что после пиара Путина на теме обмена военнопленными этот диалог будет сорван, отметил Тымчук.

Путин может "спрыгнуть" с темы обмена пленными, считает Тымчук Reuters

Раскрученная в РФ тема обмена пленными на Донбассе после пиара Владимира Путина может вновь исчезнуть с повестки дня.

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу".

"А сейчас нам нужно дождаться 29 ноября, когда состоится следующее заседание контактной группы по обмену пленными, и тогда уже должны быть озвучены конкретные списки и предложения. Я не исключаю, что после пиара Путина на теме обмена военнопленными этот диалог будет изначально сорван в Минске. То есть нам нужно дождаться 29 числа, а потом уже понять, что предлагается и предлагается ли вообще", — говорит Тымчук.

Также он указал и на возможный путь отступления для Путина в вопросе обмена пленными.

"А у Путина есть шикарная возможность просто спрыгнуть с темы. Мол, он публично обратился к этим товарищам с просьбой решить этот вопрос, но они его проигнорировали. Ну а чем он может помочь, если якобы не имеет никакого отношения к событиям на Донбассе? И все. Этот вариант тоже вполне допустим", — отметил нардеп.

Напомним, ранее военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец на чате в "Главреде" намекнул боевикам, бравшим заложников: "Найдем и накажем каждого".