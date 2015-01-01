Военный эксперт оценил угрозу создания сухопутного "коридора" в Крым из РФ

Крымская блогосфера живет призрачной идеей сооружения моста через Керченский пролив, говорит Алексей Мельник.

Алексей Мельник Главред

так и не смогла наладить обеспечение населения и воинского контингента на оккупированном полуострове в обход Украины.

Об этом содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал на чате в "Главреде".

"Угроза создания сухопутного "коридора" с территории России в Крым никуда не исчезла. Проблемы с обеспечением территории оккупированного полуострова до конца не решены", — говорит военный эксперт.

"Как долго экономические возможности России позволят удовлетворять эти нужды, прежде всего мощную военную группировку, на территории Крыма, пока не известно. Крымская блогосфера живет призрачной идеей сооружения моста через Керченский пролив", — содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

Комментируя вопрос, какие направления или участки фронта сегодня являются наиболее опасными, где могут быть наступления или попытки прорыва, Алексей Мельник заметил: "К сожалению, я как военный эксперт не могу дать ответ на вопрос о наиболее угрожаемых участках фронта. Ответ на него, очевидно, знают, наши действующие военные, но я бы не задавал им этот вопрос публично".

Напомним, ранее эксперт оценил вероятность широкомасштабного наступления России на Украину.

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