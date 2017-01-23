Военный эксперт оценил вероятность полномасштабного российского вторжения в Украину

Россия продолжает наращивать количество войск на границе с Украиной и эти войска вполне могут быть применены во время вторжения, отметил Тымчук.

Эксперт оценил вероятность вторжения РФ в Украину glavpost.com

Угроза полномасштабного российского вторжения на территорию Украины остается достаточно высокой несмотря на относительное затишье в зоне АТО.

Такое мнение высказал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в колонке на "Апострофе".

Он отметил, что Россия продолжает наращивать количество войск на границе с Украиной и эти войска вполне могут быть применены во время вторжения.

"На данный момент мы видим, что кроме зоны АТО, фактически на наших восточных границах появились две новые армии, в рамках этих армий сформированы три новых дивизии", — написал Тымчук.

По словам координатора группы "Информационное сопротивление", на территории оккупированного Крыма также происходит формирование еще одной российской армии.

"Это — те ружья, которые висят на стене и могут выстрелить", — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее российский политолог объяснил, почему Москва не пойдет на масштабную агрессию против Украины.