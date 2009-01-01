Военный эксперт предупредил об угрозе для сил АТО в Авдеевке — танки, БМП и БТРы боевиков

Боевики перебросили на север Ясиноватой два десятка бронемашин.

Бронетехника боевиков vk.com/strelkov_info

отмечается изменение ситуации. В течение последних трех суток фиксируется активная переброска оккупантами бронетехники через Ясиноватую на северное направление.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, переброска ведется мелкими партиями. Всего зафиксировано не менее 10-ти гусеничных бронемашин (БМП-12, МТ-ЛБ), 6-ти колесных ББМ (БТР), а также не менее 4-х танков. По данным группы ИС, речь идет о переброске новой ротной тактической группы противника, усиленной танками, на участок Крутая Балка — высота 247.2 — высота 272.2.

Не исключено, что российское командование решило сместить свои усилия с промзоны Авдеевки несколько севернее, в район северо-восточной окраины данного населенного пункта и район Донецкой фильтровальной станции. При этом если оккупантам удастся прорваться к песчаному карьеру или к высоте 229.8, весь Авдеевский узел обороны украинских войск может оказаться в сложной ситуации, добавил координатор "Информсопротивления".

От также рассказал, что в Пролетарском районе Донецка через развязку на Кольцевой оккупанты в сумерках перебрасывали бронетехнику (по предварительным данным — для усиления подразделений "5-й омсбр 1 АК ДНР"). Всего — 8 единиц, среди них две 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" и один танк. Техника и вооружение перебрасывались на северо-западное направление, т.е. к Ясиноватой и Авдеевке.

Ранее "Главред" сообщал, что под Ясиноватой боевики зарываются в землю, строят бетонные капониры и блиндажи.