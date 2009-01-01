Военный эксперт рассказал, чем вызвано наглое поведение России в Крыму

Россия раскинула широкую сеть из агентуры, "полезных идиотов" и "пятых колонн" по всему миру, говорит Николай Сунгуровский.

Николай Сунгуровский Главред

Заявление России о том, что онао снятии запрета на деятельность Меджлиса в Крыму и решение Международного суда ООН по этому вопросу требует поиска новой парадигмы международных отношений.

Об этом директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал на чате в "Главреде".

"Такое наглое поведение России обусловлено неоднозначностью и запутанностью международного права. И этим пользуется далеко не одна Россия. Вспомните последний пример непризнания Китаем выводов Гаагского суда по спорным филиппино-китайским вопросам в Южно-Китайском море", — говорит военный эксперт.

"Кроме того, Россия недаром раскинула широкую сеть из агентуры, купленных или "полезных идиотов", "пятых колонн" по всему миру, с помощью которых она вправе рассчитывать на поддержку или, по меньшей мере, невмешательство в свои действия. Все это не может не отразиться на атмосфере в международных организациях и на полях реализации их решений", — поделился мнением директор военных программ Центра Разумкова.

"Недаром в последнее время остро встал вопрос о реформировании ООН и других организаций безопасности — как глобальных, так и региональных. По сути, весь мир сегодня находится в поиске новой парадигмы международных отношений. И это еще одна причина неопределенности, хаотичности ситуации, в которой правонарушители чувствуют себя, как рыба в воде", — подытожил Николай Сунгуровский.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, зачем Путину на границе с Украиной губернаторы из армии и ФСБ.

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