Военный эксперт рассказал, что мешает закончить российско-украинскую войну уже сейчас

Амбиции Путина стали вторым "я" российской элиты, говорит Николай Сунгуровский.

Николай Сунгуровский Главред

Только амбиции президента РФ Владимира Путина мешают закончить развязанный Россией и подконтрольными ей боевиками

Об этом директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал на чате в "Главреде".

"На самом деле, кроме амбиций Путина, другой причины я не вижу. Вопрос в другом, что эти амбиции стали вторым "я" российской элиты при подходе и к президентскому посту, и к власти в целом", — говорит военный эксперт.

"А самое опасное и обидное, что это исторически проникло в сознание российского народа. Это горькая, но правда. В таких условиях власть в России не может эффективно управлять страной, делая ее одновременно богаче и свободнее, иными способами как поместив эту страну внутрь осажденной крепости", — считает директор военных программ Центра Разумкова.

"Именно в таком качестве Россия существует со дня ее образования. Что это — Божья благодать, карма, наказание, решает каждый по-своему. Но то, что это не идет на пользу соседям России, в том числе Украине, это точно", — подытожил Николай Сунгуровский.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, почему Кремль может заменить наступление на Донбассе на теракты и протесты.

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