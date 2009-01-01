Военный эксперт рассказал, как кремлевские СМИ разгоняют "зраду" об импичменте Порошенко

Российские СМИ разгоняют тему "в Киеве назначена дата мятежа".

Петр Порошенко Reuters

Кремль снова начал усиленно убеждать население России и Запад в том, что президенту Украиныне сегодня-завтра объявят импичмент. И если летом эта тема несколько поутихла, то с началом политического сезона активизировалась с новой силой.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"Сначала российские пропагандисты в красках рассказали о том, что сбор подписей за импичмент начала партия "За життя". Затем ведущие российские медиа сообщили, что импичмента президента требует Михаил Саакашвили. На прошлой неделе возникла новая подача. РИА "Новости", телеканал "Звезда" и другие российские топ-пропагандисты разогнали сообщение, написанное явно в одном центре. Новость гласила, что якобы в "Киевском городском совете" собрали подписи за импичмент Порошенко. Нюанс в том, что речь шла о петиции, размещенной на сайте Киевского областного совета, о чем российские пропагандисты скромно умолчали. Именно Киевский облсовет, где доминирует "Батьківщина", в июне вдруг занялся темой импичмента президенту", — напомнил военный эксперт.

"Показательно, что в Украине об этом не написал практически никто. А россияне явно отслеживали ситуацию, и она стала топ-темой сразу, как только была накручена нужная цифра под петицией", — заметил он.

"Примечательно также, что застрельщиком петиции является гражданин Украины, задержанный СБУ в мае 2017 г. в Ровно за попытку сымитировать создание "Янтарной республики". Ранее этот гражданин выступал против законных и незаконных строек, против секс-шопов, в поддержку Дональда Трампа и с другими экстравагантными акциями. Он же, будучи жителем Киева, педалировал тему импичмента в Чернигове и других регионах. Более того — спецслужбы зафиксировали его связь с группой, которая наняла студентов с Волыни имитировать возмущенных поляков во Львовской области, а затем мобилизовала гагаузов для имитации "возмущенных болгар" в Одесском регионе. Т.е., имеем дело с цепью проплаченных политических провокаций, организаторы которых — за пределами Украины", — уверен координатор "Информсопротивления".

"Почему это важно сейчас? — продолжает он. — На 17 октября запланированы массовые акции перед Верховной Радой. Изначально была задекларирована повестка из трёх вопросов, которые вполне могут быть предметом совершенно искренней уличной активности. Один из вопросов — отмену депутатской неприкосновенности — я лично поддерживаю. Но стоит помнить и то, что тема импичмента, привязанная к этой теме усилиями некоторых политических сил, в российских СМИ разгоняется в контексте "в Киеве назначена дата мятежа".

"Группа ИС выступает за то, чтобы граждане, выходя на акции протеста, четко осознавали контекст, в котором уличная активность будет происходить. Очень не хотелось бы, чтобы "разогревали" людей в поддержку одних требований, а фактически подверстали под другие. И потом не оказалось, что выходили граждане за антикоррупционный суд, а по факту стали массовкой для совсем иных, российских пропагандистских заготовок", — подытожил Тымчук.