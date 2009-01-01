Военный эксперт рассказал, как в ДНР мотивируют людей получать "паспорта республики"

На территории, захваченной боевиками, люди боятся остаться без украинского документа, отметил Тымчук.
Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
По его словам, такое решение "властей" вызвано массовыми отказами местных жителей от получения "паспортов" псевдореспублики из-за опасения остаться без украинского документа.
"С целью мотивации… к получению "паспорта", руководство ДНР распространяет информацию о том, что при выдаче новых документов паспорт гражданина Украины не изымается и никаких отметок в нем о выдаче "паспорта ДНР" не производится", — отметил военный эксперт.
Ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что российские пограничники усложнили процедуру пересечения границы между Украиной и РФ для жителей террористической ДНР, они не пускает их в свою страну без украинских документов.