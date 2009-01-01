Военный эксперт рассказал, как в ДНР мотивируют людей получать "паспорта республики"

На территории, захваченной боевиками, люди боятся остаться без украинского документа, отметил Тымчук.

Паспорт террористической ДНР, иллюстрация скриншот

На захваченной части Донецкой области "руководство"мотивирует людей получать, распространяя информацию, что паспорт гражданина Украины не будет изыматься.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По его словам, такое решение "властей" вызвано массовыми отказами местных жителей от получения "паспортов" псевдореспублики из-за опасения остаться без украинского документа.

"С целью мотивации… к получению "паспорта", руководство ДНР распространяет информацию о том, что при выдаче новых документов паспорт гражданина Украины не изымается и никаких отметок в нем о выдаче "паспорта ДНР" не производится", — отметил военный эксперт.

Ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что российские пограничники усложнили процедуру пересечения границы между Украиной и РФ для жителей террористической ДНР, они не пускает их в свою страну без украинских документов.