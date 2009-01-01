Военный эксперт рассказал о непонятной ситуации на Донбассе: напоминает 2014 год

Тымчук заявил, что соотношение сил и средств на Донбассе говорит о том, что Путин не собирается продвигаться к границам Луганской и Донецкой областей.
Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук, пишет "Обозреватель".
"В последнее время фиксируется постоянное пополнение запасов горюче-смазочных материалов, боеприпасов, укомплектование подразделений "армейских корпусов" техникой и вооружением, личным составом. У них с этим большие проблемы, но задача поставлена — к концу года выйти на 40 тысяч человек", — сообщил он.
По мнению Тымчука, на Донбассе имеет место два, казалось бы, взаимоисключающих процесса. С одной стороны, "Россия уменьшает выделение средств на различные социальные, административные проекты и структуры на оккупированных территориях, которые вынуждены переходить на самоокупаемость. И это подтверждает версию о том, что Путин уходит с Донбасса".
"Но в военной сфере мы видим обратный процесс. Идет откат к 2014 году, когда Россия вообще не интересовалась социально-экономической ситуацией в этих регионах, но только усиливала военное присутствие и как можно больше накачивала оккупированные территории вооружением, боеприпасами и наемниками, с той лишь разницей, что в 2014 году не было никакой штатной структуры — системы обеспечения, управления и прочего, а на данный момент все это есть", — говорит эксперт.
Вместе с тем он констатировал: "соотношение сил и средств", имеющееся сегодня в зоне боевых действий, говорит о том, что "Путин не собирается продвигаться куда-то, например, к границам Луганской и Донецкой областей".
Таким образом, "складывается впечатление, что в данный момент принято решение переходить в формат замороженного конфликта – чтобы, с одной стороны, было достаточно сил, средств и не допустить силовой операции ВСУ по освобождению оккупированных территорий, но, с другой стороны, не рваться вперед, не проводить широкомасштабные наступательные операции", — подчеркнул Тымчук.
Напомним, специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Россия на 100% контролирует происходящее на захваченной части Донбасса.