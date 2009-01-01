Военный эксперт рассказал о непонятной ситуации на Донбассе: напоминает 2014 год

Тымчук заявил, что соотношение сил и средств на Донбассе говорит о том, что Путин не собирается продвигаться к границам Луганской и Донецкой областей.

Россия в последние два месяца осуществляет постоянные поставки боеприпасов, горюче-смазочных материалов на оккупированные территории Донбасса , а также организовывает укомплектование подразделений техникой, вооружением и личным составом; эти действия Кремля преследуют одну цель.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук, пишет "Обозреватель".

"В последнее время фиксируется постоянное пополнение запасов горюче-смазочных материалов, боеприпасов, укомплектование подразделений "армейских корпусов" техникой и вооружением, личным составом. У них с этим большие проблемы, но задача поставлена — к концу года выйти на 40 тысяч человек", — сообщил он.

По мнению Тымчука, на Донбассе имеет место два, казалось бы, взаимоисключающих процесса. С одной стороны, "Россия уменьшает выделение средств на различные социальные, административные проекты и структуры на оккупированных территориях, которые вынуждены переходить на самоокупаемость. И это подтверждает версию о том, что Путин уходит с Донбасса".

"Но в военной сфере мы видим обратный процесс. Идет откат к 2014 году, когда Россия вообще не интересовалась социально-экономической ситуацией в этих регионах, но только усиливала военное присутствие и как можно больше накачивала оккупированные территории вооружением, боеприпасами и наемниками, с той лишь разницей, что в 2014 году не было никакой штатной структуры — системы обеспечения, управления и прочего, а на данный момент все это есть", — говорит эксперт.

Вместе с тем он констатировал: "соотношение сил и средств", имеющееся сегодня в зоне боевых действий, говорит о том, что "Путин не собирается продвигаться куда-то, например, к границам Луганской и Донецкой областей".

Таким образом, "складывается впечатление, что в данный момент принято решение переходить в формат замороженного конфликта – чтобы, с одной стороны, было достаточно сил, средств и не допустить силовой операции ВСУ по освобождению оккупированных территорий, но, с другой стороны, не рваться вперед, не проводить широкомасштабные наступательные операции", — подчеркнул Тымчук.

Напомним, специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Россия на 100% контролирует происходящее на захваченной части Донбасса.