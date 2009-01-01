Военный эксперт рассказал о новой стратегии Путина по Донбассу

Хозяину Кремля нужно самому понять, что делать с оккупированным Донбассом, пишет Дмитрий Тымчук.

Новая стратегия Путина по Донбассу

В ЛДНР усиленно разыгрывается карта "оформившихся и самодостаточных" квазигосударственных образований. Это — часть новой стратегии по Донбассу президента РФ, который понял, что его тактика по навязыванию европейцам и администрации Трампа спектакля 2017-го года под названием "Украина — страна-террорист" провалилась, и ищет дальнейшие варианты действий.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчукпишет на своей странице в Facebook.

По мнению военного эксперта, таковых видится два. Первый — имитировать окончательное оформление ЛДНР в виде квазигосударственный формирований, и тем самым давить на Киев — взять ОРДЛО назад на условиях Путина. В случае неудачи — приднестровский сценарий. Второй вариант, конечно же, для Москвы куда хуже по сравнению с видимым ею вариантом выполнения Минских соглашений, но, как говорится, на безрыбье и лифчик портупея.

Сейчас трудно сказать, готов ли Кремль признать ЛДНР в качестве "независимых государств" (а тем более — принять в перспективе в состав РФ), как то г-н Сурков обещал Захарченко и Плотницкому еще в конце прошлого года, но степень неадекватности Путина общеизвестна, а потому можно ожидать всякого. Факт же в том, что недавнее признание Путиным документов ЛДНР только подхлестнуло рвение руководства обоих квазигосударственных недоразумений, пишет Тымчук.

Именно из этой серии — "указ" Захарченко о закреплении за линией соприкосновения статуса "государственной границы". Ибо, если речь идет о судьбе квазигосударства, то, как минимум, у него должны быть какие-то границы. Не вызывает сомнений, что Захарченко в слезах и соплях подписывал этот "указ", ставящий крест на его шизофренических мечтах "взять Киев и Львов", а затем омыть свои сапоги из российской "гумпомощи" в водах Ла-Манша. Но сопли Захарченко интересуют Путина постольку поскольку, для него сейчас главное — самому понять, что делать с оккупированным Донбассом, раз уж Киев при всех московских потугах артачится взять назад донбасский гадюшник "русского мира" на условиях Кремля. И рассматриваются самые неадекватные варианты, считает военный эксперт.

Именно поэтому, по его мнению, в ЛДНР сейчас вновь стали готовиться ко второму шагу после определения "госграниц" — проведению "местных выборов" без участия Украины. И здесь террористам срочно понадобилось устранить со сцены Ахметова — потому нынче и запретили деятельность в ОРДЛО его фонда "Поможем". Ведь весь прошлый год МГБ ДНР настойчиво докладывало Захарченко об угрожающе высоких рейтингах Ахметова в среде местных жителей — и хотя он едва ли сам сунется на "выборы" в Донецке (да и зачем? За три года войны Ринат Леонидович стал гроссмейстером по откладыванию яиц сразу в две корзинки — украинскую и ОРДЛО, его и в Украине неплохо кормят), но засунуть табуны своих людей в "органы местной власти" оккупированных районов вполне может.

К сожалению, в этих условиях сегодня у Киева нет не только вариантов стратегии для различных сценариев, навязываемых Москвой в отношении Донбасса, но и хотя бы какого-то базового, концептуального видения восстановления территориальной целостности страны. И в этом на сегодня наша главная слабость, сетует Тымчук.

Ранее, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал на чате в "Главреде", зачем России оккупированные территории Донбасса.