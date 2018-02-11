Военный эксперт рассказал о планах Кремля по объединению "ДНР" и "ЛНР"

Эксперт не исключает вариант объединение "ДНР" и "ЛНР" в ту же "Новороссию".

facebook.com, Дмитрий Снегирев

Президент России Владимир Путин вряд ли сейчас пойдет на признание своей ответственности за события на Донбассе и подписание полноценного и эффективного мирного договора. Кремль пытается устранить существующие противоречия между террористическими "ДНР" и "ЛНР" , а со временем вероятно может пойти на их объединение.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу".

"На данный момент — это трудно назвать объединением. Кремль пытается максимально устранить те противоречия, которые были между "ЛНР" и "ДНР" для того, чтобы создать видимость какой-то "единой "Новороссии" в первоначальном варианте, за который они боролись в 2014 году. В 2015 году этот проект потерпел полнейший крах", — говорит Тымчук.

По его словам, изначально террористические образования на Донбассе курировали разные российские спецслужбы. Боевиков в Донецкой области контролировало Главное разведуправление РФ и там наблюдается более сильная военная составляющая. А боевиков так называемой "ЛНР" курировала Федеральная служба безопасности РФ и там военная составляющая слабее, но раньше начали развиваться "административные" структуры оккупантов.

"Понятно, что в обоих случаях центральным пунктом принятия решений является администрация президента Российской Федерации, но через разные каналы. Это вылилось в то, что Александр Захарченко приобрел определенный политический вес в так называемой "ДНР", то есть может влиять на процесс принятия решений, а не просто быть слепой марионеткой в руках Кремля. Та же ситуация — с Игорем Плотницким. Он, как мы уже знаем, отличался большей жадностью и меньшей управляемостью. Это алчный человек, у которого, по-моему, не существовало вообще никаких тормозов в плане наживы, из-за чего его и пришлось убрать со сцены", — говорит Тымчук.

Он также отмечает, что после прихода более управляемых людей Москве удалось изобразить единодушие.

"Вопрос в том, будет ли полноценное объединение в единую структуру, условно говоря, в ту же "Новороссию". На данный момент я не вижу повода исключать такой вариант, но, с другой стороны, сферы влияния остаются распределенными: ГРУ и Минрегионразвития РФ курируют "ДНР", а ФСБ – ЛНР", — подчеркнул эксперт.

"С одной стороны, в случае объединения Кремль получает плюс в виде того, что одной структурой всегда легче управлять, чем несколькими. Кроме того — и это может быть важно для Путина — в таком случае убирается очень много звеньев распределения материальных и финансовых ресурсов. Ведь в России прекрасно понимают существующие масштабы дерибана в псевдореспубликах, и понятно, что это никому не нравится. В Москве прекрасно знают, что огромная часть выделяемых на оккупированный Донбасс ресурсов просто-напросто разворовывается. С уходом Плотницкого один серьезный "пылесос" убран, но схема остается такой же.

Среди минусов объединения — возможное столкновение лбами российских кураторов в лице силовиков. Кроме того, местные главари тоже имеют свой интерес к кормушке, так что объединение может вызвать перераспределение сфер влияния и вернуть ситуацию 2014 года, когда разные бандформирования открыто между собой враждовали по вопросам контроля над бизнесом или получения российской помощи. Оценивая риски, я не понимаю, пойдет ли Москва на этот шаг", — подытожил Тымчук.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, почему в Кремле не желают признавать "ЛНР" и "ДНР".