Военный эксперт рассказал о заветной мечте уничтоженного "Гиви"

В банде "Сомали" была "жесткая диктатура" Толстых, сказал Тымчук.

Михаил Толстых Скриншот видео с youtube.com

Уничтоженный командир банды "Сомали" самопровозглашенной ДНР —(прозвище "Гиви") имел заветную мечту — работать напрямую с кураторами из России, без посредничества главаря псевдореспублики

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук рассказал в комментарии "Гордону".

В то же время аналитик подчеркнул, что убитый давно конфликтовал с лидером квазигосударства.

"Батальон "Гиви" отличался от остальных подразделений террористов. Он укомплектован местными боевиками, командир тоже местный. Это не российский офицер", — отметил военный эксперт.

По его словам, "на примере "Сомали" пропаганда РФ пыталась доказать, что на Донбассе якобы воюют только местные "ополченцы", российского следа там нет". "Захарченко, кстати, использовал бандформирование в своих корыстных целях", — добавил собеседник.

"... он неоднократно выражал свое недовольство тем, что "Гиви" игнорирует его приказы. Понятное дело, что нельзя было сразу после "Моторолы" (убитый командир банды "Спарта" Арсен Павлов — ред.) убрать и "Гиви". Это могло привести к напряжению ситуации", — подчеркнул Тымчук.

Между тем в "Сомали" установилась жесткая диктатура "Гиви", чем были недовольны рядовые боевики. "Когда возмущение выросло до критического уровня, Захарченко понял, что это его счастливый момент и решил убрать "Гиви", — считает народный избранник.

Ранее нардеп, первый замглавы Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Семен Семенченко писал, что Михаила Толстых убрала ФСБ России. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.