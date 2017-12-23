Военный эксперт рассказал, почему среди миротворцев на Донбассе могут быть "большие жертвы"

Желающих участвовать в миротворческой миссии на Донбассе будет достаточно мало, считает директор военных программ Центра Разумкова.

Среди миротворцев на Донбассе могут быть жертвы Reuters

Являясь стороной конфликта на Донбассе, Россия не сможет участвовать в голосовании в ООН по решению о вводе миротворцев , но без ее согласия на это никто не пойдет.

По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, без отвода вооруженных сил России с Донбасса эффективной миротворческой миссии не получится, и она будет сопряжена с большим количеством жертв.

"А в этом случае, по всем канонам миротворческой деятельности ООН, должны проводиться консультации со странами, которые предоставляют миротворческий контингент. И предоставить миротворческий контингент в зону, где будут жертвы, желающих будет достаточно мало", — отметил эксперт в интервью "Апострофу".

Напомним, ранее в США заявили, что у них с Россией разные подходы к миротворцам на Донбассе.