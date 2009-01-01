Военный эксперт рассказал, сколько россиян и ярых друзей РФ находится в миссии ОБСЕ на Донбассе

Всего в составе миссии ОБСЕ — 616 наблюдателей.

В составе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе по состоянию на сентябрь этого года находилось 36 представителей России и 114 человек, которые поддерживают РФ.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"Но мы обращаем внимание на присутствие в миссии также ярко выраженных друзей России, а также тех, кто по политическим мотивам властей их стран может такими быть в "латентном режиме": Беларусь — 8 человек, Болгария - 30, Армения — один, Казахстан — четыре человека, Кыргизстан — 16 человек, Молдова — 23 человека, Сербия — восемь человек, Венгрия — 24 человека. Всего — 114 человек. Вместе с россиянами — 150", — отмечается в сообщении.

Эксперт также отметил, что понимает — руководство СММ ОБСЕ не имеет права разделять наблюдателей по принципу их гражданства, поскольку все эти страны, включая Россию — полноправные члены ОБСЕ.

"Мы также искренне убеждены, что руководство миссии ОБСЕ делает все возможное, чтобы никакие "внешние факторы" никак не отразились на объективности деятельности СММ ОБСЕ, и у нас есть все основания так полагать. Но мы также понимаем, что проблема присутствия в таком механизме безопасности в Европе, как ОБСЕ, агрессора в лице России (а равно проблема ее влияния на ряд других стран-членов, — ред.) остается открытой", — говорится в сообщении.

Он также отметил, что на сегодня Европа не имеет альтернативных механизмов безопасности, и как их создавать или трансформировать ОБСЕ — едва ли кто понимает.

Всего в составе миссии ОБСЕ — 616 наблюдателей.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что РФ предлагает создать вооруженную миссию ООН на Донбассе для защиты наблюдателей ОБСЕ.

Как известно, Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

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