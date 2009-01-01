Военный эксперт считает, что главе охранки ЛНР грозит уничтожение

Пасечник может стать следующей жертвой покушения, сказал Тымчук.

Леонид Пасечник realgazeta.com.ua

Послеможет быть уничтожен глава "министерства госбезопасности" (охранка) псевдореспублики

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук рассказал в комментарии "Обозревателю".

В то же время военный эксперт не уточнил, почему считает "министра" будущей мишенью.

"Вполне вероятно, что именно Пасечник станет следующей жертвой покушения", — отметил собеседник издания.

Напомним, Олег Анащенко умер 4 февраля в захваченном Луганске в результате подрыва автомобиля. Позже сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев объяснил, кому мешал "герой эпохи возрождения русского мира".