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Военный эксперт считает, что главе охранки ЛНР грозит уничтожение

Сегодня, 12:29

Пасечник может стать следующей жертвой покушения, сказал Тымчук.

леонид пасечник
Леонид Пасечник realgazeta.com.ua
После уничтожения начальника управления "народной милиции" самопровозглашенной ЛНР Олега Анащенко может быть уничтожен глава "министерства госбезопасности" (охранка) псевдореспублики Леонид Пасечник.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук рассказал в комментарии "Обозревателю".

В то же время военный эксперт не уточнил, почему считает "министра" будущей мишенью.

"Вполне вероятно, что именно Пасечник станет следующей жертвой покушения", — отметил собеседник издания.

Напомним, Олег Анащенко умер 4 февраля в захваченном Луганске в результате подрыва автомобиля. Позже сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев объяснил, кому мешал "герой эпохи возрождения русского мира".

Теги:  
Анащенко, МГБ, охранка, ЛНР, Пасечник, Тымчук
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