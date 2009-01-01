"Военный герой". Почему Путин использует сирийский опыт на Донбассе

Хозяин Кремля пытается применять международные подходы на востоке Украины, говорит Игорь Романенко.

Игорь Романенко Главред

Президент РФнамерен сменить главарей террористических "республик" ДНР и ЛНР — Александра Захарченко и Игоря Плотницкого — чтобы попытаться выступить квазимиротворцем на Донбассе.

Об этом генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко рассказал в комментарии "Главреду".

"Вспомните, ранее Путин вырвался из изоляции, в которой он был при Обаме, использовав целую военную операцию с экономическими и политическими последствиями для России. Речь идет о Сирии. Там он добился определенной победы и начал общаться с лидерами цивилизованных стран, то есть так или иначе достиг своей цели. И теперь, проявив себя как "военный герой", он пытается применять международные подходы. Тем более, такая силовая и лобовая позиция, которой он придерживался в Украине, на международном уровне, не поможет продвигаться. Поэтому Путин и прибегнул к таким маневрам, как инициатива о миротворцах и планы по проведению кадровых замен", — говорит военный эксперт.

"Понятно, что Захарченко и Плотницкий говорили как угодно и что угодно четко по указаниям, поступавшим из Кремля. Но все равно пришло время заменить этих людей. И эти кадровые перестановки можно рассматривать как часть плана России, направленного на то, чтобы всучить Украине Донбасс на своих условиях — мол, ведь на оккупированных территориях будут назначены якобы украинские лидеры. Кремль ищет возможности и подходы, чтобы осуществить все это", — уверен генерал запаса.

"К слову сказать, часть людей у нас справедливо думают, что лучше бы жители Донбасса пожили так, как хотели — в "русском мире", "крымнаше" и всем остальном, чем то, что Украина имеет теперь, получив "троянского коня". Возможно, тогда холодильник повлиял бы на телевизор, в результате чего произошли бы изменения в головах", — иронизирует экс-замначальника Генштаба ВСУ.

"То есть цели Кремля остаются прежними — меняются лишь формы и способы достижения этих целей. И одна из таких форм — попытка Путина выступить квазимиротворцем. Ведь за короткое время он существенно изменил свое мнение в вопросе введения миротворцев на Донбасс, сказав, что не против их размещения на линии разграничения. Он сдает свои позиции, но — не по принципиальным вопросам. А для Кремля принципиально всучить все оккупированные части Донбасса Украине, причем в таком виде, чтобы политически влиять на нашу страну и руководить ею", — подчеркнул эксперт.

"Боевики на Донбассе — криминального низкопробного уровня. Аферист — руководитель ДНР, и такой же аферист — руководитель ЛНР. Конечно, Кремль видит, что у этих персонажей даже уровня интеллекта не хватает, чтобы решать достаточно тонкие дипломатические вопросы. А экономику этого региона им все равно не вытянуть на дотациях России, потому что для РФ это очень обременительно. Поэтому в данной ситуации лидерами лучше поставить людей, способных решать дипломатические вопросы. И, похоже, Бобков и Волга — наиболее вероятные кандидатуры сейчас. Хотя могут быть и другие", — полагает кандидат военных наук.

"Так что все это — как шахматная доска, где сейчас проводятся рокировки, и вместо старых фигур выходят те, которые будут в состоянии решать задачи, которые сейчас ставит Путин", — резюмировал Игорь Романенко.

Напомним, ранее военный эксперт объяснил намерение Кремля сменить Захарченко и Плотницкого менее одиозными персонажами стремлением Путина улучшить свой имидж в России.

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