Военный инструктор дал прогноз для Украины. После Путина может быть еще хуже

Ариэли отметил, что неизвестно, кто в случае чего придет на смену Путину.

Цви Ариэли фото:focus.ua Украинцы должны готовиться к борьбе за свою независимость в долгосрочном масштабе и отстранение от власти президента РФ Владимира Путина не приведет к примирению между Москвой и Киевом, поскольку есть большая опасность, что преемник хозяина Кремля продолжит его курс.

Такое мнение высказал военный инструктор-волонтер, бывший военнослужащий Армии обороны Израиля Цви Ариэли в интервью ONLINE.UA.

"Мы не знаем, кто в случае чего придет на смену Путину. Я просто никогда не думал, что Путин — самый худший человек в Российской Федерации, думаю, там есть большие ястребы. И если мы посмотрим на расклад сил при голосовании, становится очевидным, что демократов там практически нет. Там есть путинисты, на втором месте после них — всякие коммунисты, ЛДПРщики и так далее", — отметил он.

По его мнению, дело не в Путине, а в россиянах, которые очень болезненно переживают распад СССР и не готовы смириться с этим историческим фактом.

"Поэтому украинцы должны готовиться к борьбе за свою независимость в долгосрочном масштабе. При этом никакие резолюции международных организаций или санкции не приведут к победе Украины в этом противостоянии сами по себе. Вообще, если посмотреть на историю санкций, то в большинстве случаев санкции без других мероприятий — разведки, диверсионных акций и так далее — нигде не были успешны", — добавил военный инструктор.

Напомним, российский политолог Михаил Саввазаявил, что конфликт на Донбассе может решиться при одном условии — изменения политического режима в России. Для президента Путина и всего режима сохранение напряженности в Украине являются условием выживания и договариваться с ним — нет смысла.

фото: focus.ua