Военный обозреватель рассказал, что ждет Донгбасс, если Россия откажется от финансирования ЛДНР

Сама новость о том, что Россия отказывается от русскоговорящих на Донбассе, послужит командой к массовому дезертирству боевиков.

Об этом рассказал военный обозреватель Юрий Карин в интервью "Апострофу".

"Не стоит забывать, что сам федералисимус Захарченко (главарь ДНР Александр Захарченко — ред.) — любитель взять языком все западные земли, вплоть до территории Ее императорского величества Королевы Елизаветы II. Потому и нынешнее заявление следует рассматривать как последствие контрабандных поставок в это квазиобразование "Боярышника" или иных психотропных веществ.

Не секрет, что большинство коллаборационистов, а также иностранные граждане, принявшие участие в российско-украинской войне на стороне РФ, как говорится, "несповна розуму". Поэтому на такие заявления не стоит обращать внимания, ну, или размещать их в рубрике "веселые истории", — считает эксперт.

Он также отметил, что "никаких блицкригов от 1-го и 2-го корпусов (так называемых ДНР-ЛНР, — ред.) российских оккупационных войск ждать не стоит. Это первое. Второе — они недееспособны. По результатам проверок российского МО, это немотивированные и деморализованные соединения, не способные выполнять боевую задачу, в чем немаловажная роль комплектации их нарко- и алкозависимыми гражданами, ранее судимыми и пр. Сама новость о том, что Россия отказывается от русскоговорящих на Донбассе, послужит командой к массовому дезертирству из этих бандформирований".

Он также отметил, что у ВСУ хватит сил зачистить Донбасс и вернуть территории.

"Но… Украина взяла на себя определенные обязательства в рамках Минского процесса, которые необходимо выполнять. Также существует угроза прямого вторжения российских войск, скопившихся у границы. Подобное уже происходило в августе 2014 года… Переброска российских батальонных тактических групп к линии соприкосновения — вопрос нескольких часов, существенно изменяющий соотношение сил. При этом вряд ли есть смысл ждать военных успехов от обеих сторон. Будет кровавое побоище...

Нам приходится ждать, пока агрессора принудят к миру. Только после этого мы сможем провести полноценную антитеррористическую операцию", — заявил эксперт.

По словам Карина, Россия в обозримом будущем может отказаться от финансирования так называемых "республик" на Донбассе.

Он также отметил, что есть информация о том, что уже дана команда сокращать расходы на содержание этих "республик" и вполне возможно, что строка в бюджете РФ под названием "финансирование ДНР/ЛНР" исчезнет вовсе.

"Оккупант, по сути, нарушит ст. 55 Женевской конвенции, предусматривающую обязанность "при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами". Тут РФ уже не подсобят деклассированные "хозяева Донбасса", лишившиеся своего сомнительным образом обретенного имущества в результате так называемой блокады Донбасса.

Сочувствующие Путину украинские олигархи уже не в состоянии помогать ему содержать оккупированные территории, как это было целых 3 года — то есть предоставлять рабочие места, выплачивать заработную плату, снабжать сепаратистские анклавы гумконвоями.

Будет настоящая катастрофа. Предприятия вывезены или разрушены. Инфраструктура дышит на ладан. Средств к существованию у населения не будет", — подчеркнул военный обозреватель.

По его словам, Президент РФ Владимир Путин не собирается уходить с Донбасса, но намерен переложить восстановление оккупированных территорий на плечи Украины.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук заявлял, что кремлевские кураторы щелкнули по носу главарей ЛДНР: "бюджеты" урезают, резервы сокращают.