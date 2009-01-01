Военный прокурор опроверг диверсию на военных складах под Винницей

Матиоса заявил, что следователи опровергли версию о деятельности беспилотных летательных аппаратов.

Reuters

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает телеканал "112 Украина".

"Есть момент, который бы я хотел отметить, — диверсионных групп, о которых говорит фейсбук или другие, следствием с изучением материалов СБУ и других правоохранительных органов на территории области установлено не было и данных об этом нет", — подчеркнул он.

По словам Матиоса, так же следователи опровергли версию о деятельности беспилотных летательных аппаратов.

"Антитеррористические учения СБУ должны были проходить в Могилеве, и они фактически не начались. Никаких групп ДРГ или тех, кого задержали, кто-то запустил и убежал, — не было", — добавил военный прокурор.

Напомним, ранее глава Минобороны Степан полторак заявил, что на складах под Калиновкой до пожара хранились 83 тысяч тонн боеприпасов для танков, самоходных минометов и реактивной артиллерии.

Напомним, вечером 26 сентября стало известно, что под Винницей на одном из крупнейший военных складов Украины начались взрывы, произошел пожар. Военная прокуратура квалифицировала случившееся как диверсию.