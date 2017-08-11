Военный журналист рассказал, как закончится война на Донбассе

Путину необходима эта война на Донбассе.

УНИАН Война на Донбассе закончится за один день, когда будет полностью возвращен контроль над всем участком границы, а российские войска будут выведены из Украины.

Такое мнение озвучил журналист, писатель, фотокорреспондент, автор репортажей из "горячих точек" Сергей Лойко в интервью для Апострофа.

"Война в Украине закончится в один прекрасный день, ричем она кончится именно в один день. И это будет прекрасный день, когда граница будет отдана под контроль Украины, российские войска и тяжелое вооружение будут выведены из Украины.

В этот же день растворятся, испарятся в воздушном пространстве плотницкие, захарченки и все эти персонажи, все эти последователи Гиви и Моторолы, они просто исчезнут – и Донбасс вернется в Украину. Собственно, он всегда и оставался частью Украины, незаконно отторгнутой", — говорит Лойко.

А дальше, по его словам, уже начнется трудный период адаптации.

"Главное здесь — не наломать дров. Но это уже Украина сама должна решать, это внутренние дела Украины…", — подчеркнул журналист.

Однако отметил он, президенту РФ Владимиру Путину необходима эта война на Донбассе.

"Он будет ее поддерживать всеми силами. Сейчас уже он не может вести полноценную войну против Украины. Время ушло. Он ни экономически, ни политически сейчас этого делать не может. Но ему важно поддерживать этот тлеющий очаг напряженности в Украине, опять, только для внутреннего пользования, чтобы показывать людям: вот видите, они вышли на Майдан – и чем все это закончилось? Это закончилось "гражданской войной". Большинство россиян продолжают в это верить", — говорит писатель.

Напомним, военный эксперт Павел Рудяков прогнозирует, что осенью 2017 года можно ожидать полного прекращения огня на Донбассе.