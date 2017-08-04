Военный журналист рассказал об окончании войны на Донбассе

Поголовный обман россиян долго продолжаться не может, считает Лойко.

Владимир Путин. Reuters Режим президента Владимира Путина пожирает сам себя, и война на Донбассе закончится раньше, чем за десять лет.

Такое мнение озвучил журналист, писатель, фотокорреспондент, автор репортажей из "горячих точек" Сергей Лойко в интервью для Апострофа.

Отвечая на вопрос корреспондента, сколько гробов должно прийти в Россию, чтобы остановить войну на Донбассе, писатель отметил: "Агрессия в Афганистане продолжалась 10 лет. Я думаю, что здесь все кончится гораздо быстрее".

"Путинский режим пожирает сам себя. Американский Конгресс одобрил практически единогласным голосованием новые санкции против России, а Россия превратилась в изгоя вроде Ирана, вроде Северной Кореи.

Руководство России занимается только вопросами своего личного обогащения. У руководства страны нет никакой идеологии, кроме идеологии личного обогащения и поголовного обмана. Это долго продолжаться не может", — подытожил Лойко.

Напомним, военный эксперт Павел Рудяков прогнозирует, что осенью 2017 года можно ожидать полного прекращения огня на Донбассе.