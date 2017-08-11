Военный журналист знает механизм возвращения Крыма Украине

Крым вынужден будет возвратить любой политик, который сменит Путина, считает Лойко.
возвращения оккупированного Крыма Украине.
Об этом автор фоторепортажей из зоны АТО и двух романов о войне на Донбассе рассказал в интервью Апострофу.
"Я думаю, говорит писатель, что Крым вынужден будет возвратить любой политик, который сменит президента РФ Владимира Путина. При Путине этого не случится в любом случае. Но Крым — это ключ к тому, чтобы вернуться в мировое сообщество, чтобы были сняты санкции, без этого никакие санкции не будут сняты, так или иначе, Крым придется возвращать.
А вернут его так же, как и украли — украдкой, обманом. То есть устроят референдум, на котором, вполне возможно, крымчане уже выскажутся за то, чтобы вернуться в Украину, потому что они уже сильно наелись путинизма и начинают понимать, какую огромную ошибку сделали. Хотя, как бы они ни голосовали на том "референдуме" (в 2014 году, — ред.), результаты его были известны задолго до того, как этот "референдум" состоялся. И сейчас, вполне возможно, устроят такой же "референдум", на котором в Кремле решат, что граждане высказались за то, чтобы вернуться в Украину — и вот Крым возвращается. Это было бы смешно, если бы не было так грустно", — отметил он.
Журналист уверен, что Крым вернется в Украину зконным или незаконным путем.
"Законный путь — это признать преступления Путина, признать все решения, принятые при его власти, незаконными и в соответствии с этим вернуть Крым на место. Но я думаю, что этого не произойдет, а, скорее всего, это произойдет в результате очередного такого фейкового "референдума", чтобы хотя бы как-то успокоить население внутри России", — заявил Лойко.
Напомним, российский политолог Станислав Белковский объяснил, что именно подтолкнуло Путина к оккупации Крыма.