Военный журналист знает механизм возвращения Крыма Украине

Крым вынужден будет возвратить любой политик, который сменит Путина, считает Лойко.

tsn.ua Известный военный журналист, писатель Сергей Лойко заявил, что знает, каким будет механизм возвращения оккупированного Крыма Украине.



Об этом автор фоторепортажей из зоны АТО и двух романов о войне на Донбассе рассказал в интервью Апострофу.

"Я думаю, говорит писатель, что Крым вынужден будет возвратить любой политик, который сменит президента РФ Владимира Путина. При Путине этого не случится в любом случае. Но Крым — это ключ к тому, чтобы вернуться в мировое сообщество, чтобы были сняты санкции, без этого никакие санкции не будут сняты, так или иначе, Крым придется возвращать.

А вернут его так же, как и украли — украдкой, обманом. То есть устроят референдум, на котором, вполне возможно, крымчане уже выскажутся за то, чтобы вернуться в Украину, потому что они уже сильно наелись путинизма и начинают понимать, какую огромную ошибку сделали. Хотя, как бы они ни голосовали на том "референдуме" (в 2014 году, — ред.), результаты его были известны задолго до того, как этот "референдум" состоялся. И сейчас, вполне возможно, устроят такой же "референдум", на котором в Кремле решат, что граждане высказались за то, чтобы вернуться в Украину — и вот Крым возвращается. Это было бы смешно, если бы не было так грустно", — отметил он.

Журналист уверен, что Крым вернется в Украину зконным или незаконным путем.

"Законный путь — это признать преступления Путина, признать все решения, принятые при его власти, незаконными и в соответствии с этим вернуть Крым на место. Но я думаю, что этого не произойдет, а, скорее всего, это произойдет в результате очередного такого фейкового "референдума", чтобы хотя бы как-то успокоить население внутри России", — заявил Лойко.

Напомним, российский политолог Станислав Белковский объяснил, что именно подтолкнуло Путина к оккупации Крыма.