Воины ВСУ с оружием в руках выступили за блокаду ДНР и ЛНР, опубликовано видео

В Украине начался флэш-моб "Останови 22 барыжных эшелона".

Бойцы 58-й бригады. Скриншот

Украинские военные 58-й бригады обратились к президенту Украины Петру Порошенко с призывом остановить торговлю и любые финансовые отношения с представителями боевиков

Видео на своей странице в в Facebook опубликовал военнослужащий Николай Ворошнов, пишет УНИАН.

"Мы требуем полностью остановить движение контрабанды вдоль всей границы Донецкой и Луганской областей. Каждая гривня, направленная в ОРДЛО, — это прямое финансирование терроризма. Терроризма, который уже третий год подряд не дает покоя нашей стране", —заявили бойцы.

Также военные призывали жителей Донецкой и Луганской областей с пониманием отнестись к этому экономическому эмбарго.

"Ведь в истории нет ни одного примера, когда страна в состоянии войны кормила своего врага", — подчеркнули военные.

Обращение поддержали бойцы 16 батальона 58 бригады ВСУ, приняв эстафету "Останови 22 барыжных эшелона" от ветеранов добровольческих батальонов и участников блокады торговли в крови.

Напомним, на Донбассе участники торговой блокады, в рамках которой сейчас частично перекрыта железная дорога в Луганской области, грозятся уничтожить магистрали в случае силового разгона.

Ранее Семенченко сообщал о том, что ветераны АТО объявили о начале торговой блокады ЛНР/ДНР и "украинских" олигархов.

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