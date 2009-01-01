Воины ВСУ с оружием в руках выступили за блокаду ДНР и ЛНР, опубликовано видео

В Украине начался флэш-моб "Останови 22 барыжных эшелона".
Видео на своей странице в в Facebook опубликовал военнослужащий Николай Ворошнов, пишет УНИАН.
"Мы требуем полностью остановить движение контрабанды вдоль всей границы Донецкой и Луганской областей. Каждая гривня, направленная в ОРДЛО, — это прямое финансирование терроризма. Терроризма, который уже третий год подряд не дает покоя нашей стране", —заявили бойцы.
Также военные призывали жителей Донецкой и Луганской областей с пониманием отнестись к этому экономическому эмбарго.
"Ведь в истории нет ни одного примера, когда страна в состоянии войны кормила своего врага", — подчеркнули военные.
Обращение поддержали бойцы 16 батальона 58 бригады ВСУ, приняв эстафету "Останови 22 барыжных эшелона" от ветеранов добровольческих батальонов и участников блокады торговли в крови.
Напомним, на Донбассе участники торговой блокады, в рамках которой сейчас частично перекрыта железная дорога в Луганской области, грозятся уничтожить магистрали в случае силового разгона.
Ранее Семенченко сообщал о том, что ветераны АТО объявили о начале торговой блокады ЛНР/ДНР и "украинских" олигархов.
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