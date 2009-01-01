Волкер назвал российскую агрессию риском для всей Европы

Первым шагом на пути урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе должно стать продолжительное прекращение огня.

Курт Волкер voanews.com

Посетивший Литву спецпредставитель госдепартамента США по делам Украинызаявил, что продолжительное прекращение огня на Донбассе должно стать первым шагом к восстановлению суверенитета Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Вильнюсе, сообщает телеканал "112 Украина".

"Во время своего визита в Киев государственный секретарь США Рекс Тиллерсон декларировал основные цели Соединенных Штатов. Прежде всего — это восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, а еще гарантия безопасности всем гражданам безотносительно их национальности или вероисповедания. Первый шаг на этом пути — продолжительное прекращение огня", — сказал Волкер.

Кроме того, спецпредставитель Госдепа отметил, что российская агрессия — это риски для всей Европы.

"Мы собрались здесь, когда на Европейском континенте продолжаются боевые действия. Отсюда — это меньше, чем два часа самолетом. Этого не должно было произойти вообще, и теперь мы должны делать все, чтобы прекратить человеческие страдания, ведь в конфликте уже погибли около 10 тысяч человек, миллионы вынуждены были покинуть свои дома. Это вызов не только для Украины, это риски для всей Европы", — подчеркнул Волкер.

Ранее "Главред" сообщал, что 21 августа в Минске Волкер встретился с Владиславом Сурковым, помощником президента РФ. По результатам встречи Сурков заявил, что Волкер предложил "свежие идеи и новаторские подходы к их реализации" в рамках Минского процесса.

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фото: voanews.com