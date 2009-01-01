Волкер назвал российскую агрессию риском для всей Европы

Первым шагом на пути урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе должно стать продолжительное прекращение огня.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Вильнюсе, сообщает телеканал "112 Украина".
"Во время своего визита в Киев государственный секретарь США Рекс Тиллерсон декларировал основные цели Соединенных Штатов. Прежде всего — это восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, а еще гарантия безопасности всем гражданам безотносительно их национальности или вероисповедания. Первый шаг на этом пути — продолжительное прекращение огня", — сказал Волкер.
Кроме того, спецпредставитель Госдепа отметил, что российская агрессия — это риски для всей Европы.
"Мы собрались здесь, когда на Европейском континенте продолжаются боевые действия. Отсюда — это меньше, чем два часа самолетом. Этого не должно было произойти вообще, и теперь мы должны делать все, чтобы прекратить человеческие страдания, ведь в конфликте уже погибли около 10 тысяч человек, миллионы вынуждены были покинуть свои дома. Это вызов не только для Украины, это риски для всей Европы", — подчеркнул Волкер.
Ранее "Главред" сообщал, что 21 августа в Минске Волкер встретился с Владиславом Сурковым, помощником президента РФ. По результатам встречи Сурков заявил, что Волкер предложил "свежие идеи и новаторские подходы к их реализации" в рамках Минского процесса.
Больше по теме читайте в авторской статье Виталия Портникова: "Волкер vs Сурков. Враги по несчастью".
фото: voanews.com