Сегодня, 17:31 RSS

Волкер не видит разницы между захватом Крыма Россией и вторжением на Донбасс

Сегодня, 16:00

Cпецпредставитель Госдепа не думает, что Штаты должны воспринимать или легитимизовать агрессивные действия РФ в отношении Украины.

Курт Волкер
Курт Волкер УНИАН
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что не видит разницы между оккупацией Российской Федерацией Крыма и вторжением на Донбасс.

Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

По словам дипломата, целью Штатов является достижение прогресса в установлении мира на востоке нашей страны и в вопросе возвращения ей полуострова.

"Я не вижу разницы между российским вторжением и оккупацией как Крыма, так и на Донбассе. Кроме того, в случае с Крымом россияне также заявили об аннексии этой территории, не только ее оккупации, но и ее присвоении. Я не думаю, что мы должны воспринимать или легитимизовать любые из этих действий", — добавил собеседник.

Ранее Курт Волкер говорил, что его страна не намерена заключать отдельное соглашение с Россией по разрешению конфликта на востоке Украины над головами ее граждан или "за спинами европейцев".

Теги:  
Россия, Украина, Донбасс, Крым, оккупация, аннексия, Волкер, вторжение
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...