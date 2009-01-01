Волкер о миротворцах на Донбассе: РФ должна вывести войска, боевикам не место на переговорах

Сначала стороны должны договориться, что миссия будет, и согласовать ее мандат, подчеркнул спецпредставитель Государственного департамента США.

Курт Волкер Скриншот

Российская Федерация должна вывести свои войска с Донбасса перед размещением миротворческой миссии Организации Объединенных Наций

Об этом специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил в интервью Hromadske.

"Сначала стороны должны договориться, что миссия будет, и согласовать ее мандат. Затем воплотить механизмы, чтобы она началась. Чтобы миротворцы зашли, Россия должна вывести свои силы. Со стороны Украины должна быть координация с ООН. Параллельно должны проходить и другие шаги — мы должны думать, как организовать выборы, согласовать последовательность действий. Поэтому за этим последуют многие другие шаги, но сначала должно быть согласие относительно базовых вещей", — подчеркнул Волкер.

Также он добавил, что миротворческая миссия ООН будет иметь более сильный мандат, чем Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. "Необходимо помнить, что мандат ОБСЕ не предусматривает никаких принудительных действий. Они вооружены, их немного, они не имеют доступа ко всей территории, а также к границе на постоянной основе, они не имеют полномочий хранить тяжелое вооружение — только мониторить его. Миротворческая миссия ООН будет иметь более сильный мандат: она будет вооружена, она сможет обеспечивать безопасность, что, в свою очередь, даст возможность двигаться по другим вопросам Минских соглашений", — пояснил Волкер.

Он также заявил, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций должна размещаться на всей территории Донбасса, включая границу.

"Цель миротворческой миссии — сохранение мира, создание безопасных условий. Если вы слышали последние заявления Путина на Валдайском форуме, он говорил, что нельзя допустить "еще одну Сребреницу", еще одну бойню, как он выразился. Это еще одна из причин, почему должна появиться миротворческая миссия, которая будет покрывать всю территорию конфликта, в частности, границу. Потому что иначе она не сможет эффективно контролировать безопасность", — отметил Волкер.

"Если говорить об эффективности, миротворцы должны иметь возможность выполнять три задачи: иметь полный контроль над всей зоной конфликта, а не только линией соприкосновения, и свободного передвижения по ней; мониторить отвод тяжелого вооружения в места постоянной дислокации; контролировать российско-украинскую границу", — добавил спецпредставитель Госдепартамента.

Также дипломат добавил, что проблема выполнения Минских соглашений заключается в том, что между сторонами нет никакого доверия.

"Прекращения огня не произошло, поэтому Украина не смогла продвинуться к другим пунктам соглашения — она не имеет доступа к территории, на ней опасно. Напротив, россияне жалуются, что Украина не выполнила свои шаги. Они недовольны. И процесс не движется вообще", — отметил Волкер.

По его словам, идея миротворческой миссии — разбить эту циклическую дискуссию: сначала — безопасность или политические шаги?

"Благодаря международной миротворческой миссии мы сможем обеспечить безопасность, предоставить время и пространство, и Украина сможет начать выполнять остальные условия Минских соглашений, которые, в свою очередь, позволят вернуть Украине собственные территории и суверенитет", — подчеркнул спецпредставитель Госдепартамента США.

При этом, по его мнению, все стороны конфликта на Донбассе "могут начать доверять миротворческим силам с мандатом ООН".

"Эта миссия с компетенцией по безопасности, вооруженная, мобильная, с необходимым численным составом могла бы контролировать территорию, и боев там больше бы не было. Обеспечить нормализацию ситуации, доступ, чтобы организовать местные выборы и сделать другие шаги, предусмотренные Минском. И вернуть пленных, что очень важно. Со всем этим можно помочь, если удастся привлечь миротворцев", — убежден дипломат.

Недостаток последовательности в выполнении Минских соглашений, считает Волкер, является частью проблемы по возвращению контроля над украинско-российской границей на Донбассе.

"Когда Россия обращает внимание на вещи, к которым она стремится, и остается недовольна, если они не выполнены. Но есть и другие условия, как, например, прекращение огня и отвод тяжелого вооружения, которые также не выполнены. Именно в этом вопросе есть надежда на то, что миротворческая миссия сможет решить вопрос последовательности выполнения требований и создаст безопасную зону, где все условия можно выполнить", — подчеркнул Волкер.

"Да, Вы правы. Россия категорически отрицает возможность установления контроля Украины над собственной границей. Поэтому есть надежда на то, что этот контроль установят миротворцы, и они смогут стабилизировать ситуацию, обеспечить сопровождение выполнения Минска, пока Украина не вернет себе полный контроль. Я не могу сказать, на что именно Россия не согласится. Именно поэтому должен говорить с ними. Именно поэтому мы проговариваем все эти идеи", — добавил дипломат.

Кроме того, он заявил, что контролируемым Россией боевикам не место в процессе согласования развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

В частности, дипломат отверг возможность привлечения боевиков и самопровозглашенных организаций ДНР и ЛНР к процессу согласования по поводу размещения миротворческой миссии на Донбассе.

"Думаю, по этому вопросу все решено: Минские соглашения — между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея заключается в том, чтобы восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым "республикам" здесь не место", — подчеркнул Волкер.

Также, говоря об условиях начала работы миротворческой миссии ООН на Донбассе, дипломат отметил, что все начинается с политической свободы.

"В Минске есть все необходимые составляющие. Его просто не выполняют. Это вопрос политической воли, который обусловлен отсутствием доверия. Мы надеемся создать эту свободу", — заявил Волкер.

"Мы работаем над концепцией резолюции миротворческой миссии ООН. Если она будет одобрена, то за нее проголосуют и Россия, и Украина, потому что обе сейчас являются членами Совбеза. Поэтому это будет другая ситуация", — заявил спецпредставитель США.

В то же время он подчеркнул, что еще рано говорить о том, какие страны готовы присоединиться к формированию миротворческой миссии.

"Мы до сих пор не пришли к согласию относительно конкретного мандата миссии. Именно здесь должны договориться. Если это произойдет, тогда уже начнем говорить об участниках и о численности, потому что оценить количество и природу самой миссии можно будет только после того, как будет согласие по ее мандату", — добавил Волкер.

Напомним, 28 октября президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель США скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе.