Волкер об агрессии РФ на Донбассе: лучший способ "защитить русскоязычных" — дать им жить в мире

Российским властям важно, чтобы РФ воспринимали как серьезную силу, отметил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины.

Властям РФ важно, чтобы Россию воспринимали как серьезную силу, считает Курт Волкер mir24.net

На Донбассе тактика президента РФ Владимира Путина зависит только от него самого, российскому правительству важно продемонстрировать, что страна "защищает русскоязычное население" — так они характеризуют свои действия.

Лучший способ "защитить русскоязычных" — дать им жить в мире, а для этого нужно прекратить конфликт, рассказал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Радио Свобода".

"... Сейчас в Европе, в Соединенных Штатах, в разных странах мира Россию видят агрессором... Им (российским властям — Ред.) важно, чтобы Россию воспринимали как серьезную силу. Однако и большая сила может способствовать миру", — отметил собеседник.

Ранее Курт Волкер выразил мнение, что РФ решится на пересмотр своей позиции по Донбассу не ранее, чем придет к выводу, что оккупация части территории Украины противоречит ее интересам.