Волкер объяснил, как Россия может приблизить к себе Украину

России следует начать с вывода своих войск из Украины, считает Курт Волкер.
Эта тенденция усугубляется с каждым днем, молодое поколение украинцев для России утрачено окончательно, ибо "они воспринимают ее как агрессора и оккупанта", подчеркнул Волкер в субботу на Брюссельском форуме, сообщает "Радио Свобода".
"Поэтому если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, то начинать ей следует с вывода своих войск с Восточной Украины", — заявил Волкер.
Напомним, ранее Волкер заявлял о том, что "ДНР" и "ЛНР" должны быть ликвидированы.