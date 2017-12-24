Волкер объяснил, почему о снятии санкций с России не может быть и речи

Год, который заканчивается, был самым жестким с самого начала конфликта в Украине, заявил специальный представитель США по вопросам Украины.

Санкции против РФ останутся в силе censor.net.ua

За время конфликта на Донбассе 2017-й год стал самым жестким, поэтому санкции в отношении Российской Федерации должны оставаться в силе.

Такое мнение высказал специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью La Stampa.

"Год, который заканчивается, был самым жестким с самого начала конфликта в Украине. Оружие в Киев поставляется для того, чтобы помочь защищаться, а также отправить сигнал атакующим. В этом контексте абсолютно необходимо, чтобы санкции, введенные в отношении России, оставались в силе. Москва реагирует, пытаясь сломить единство западных стран, и поэтому пытается повлиять на предстоящие итальянские выборы", — сказал он.

Отметим, что сейчас боевики пытаются сорвать новогоднее перемирие, которое начало действовать 23 декабря. О нем стороны договорились в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 20 декабря. Тогда же стороны подтвердили свою приверженность минским соглашениям. Позже в штабе АТО сообщили, что боевики нарушили это перемирие, обстреляв украинские позиции на Светлодарской дуге.

Напомним, ранее в США назвали условия снятия санкций против России.