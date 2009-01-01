Волкер объяснил, почему США не признают аннексию Крыма даже после того, как Россия вернет Донбасс

Единственная разница между оккупацией Крыма и Донбасса состоит в том, что россияне признают, что они аннексировали полуостров.

Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Скриншот

Об этом заявил специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью "Голос Америки", пишет РБК-Украина.

"Мой подход заключается в том, что нет разницы между оккупацией Крыма и оккупацией Донбасса. Это — российское вторжение и российская оккупация. Единственная разница в том, что россияне признают, что они аннексировали Крым.

В конце концов, это вопрос принципа, в реальности это то же самое. Если мы сможем достичь прогресса в одной сфере — на Донбассе — давайте это сделаем. Давайте достигнем прогресса, давайте вернем эту территорию. В то же время, это не меняет наш отказ признавать аннексию Крыма и легитимизировать действия России", — заявил Волкер.

Ранее Волкер заявлял, что не видит разницы между оккупацией Российской Федерацией Крыма и вторжением на Донбасс.