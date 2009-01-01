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Волкер объяснил, почему США не признают аннексию Крыма даже после того, как Россия вернет Донбасс

Сегодня, 14:11

Единственная разница между оккупацией Крыма и Донбасса состоит в том, что россияне признают, что они аннексировали полуостров.

Курт Волкер, США, спецпред, Украина
Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Скриншот
Соединенные Штаты Америки (США) не признают аннексию Крыма даже после того как Российская Федерация вернет оккупированные районы Луганской и Донецкой областей.

Об этом заявил специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью "Голос Америки", пишет РБК-Украина.

"Мой подход заключается в том, что нет разницы между оккупацией Крыма и оккупацией Донбасса. Это — российское вторжение и российская оккупация. Единственная разница в том, что россияне признают, что они аннексировали Крым.

В конце концов, это вопрос принципа, в реальности это то же самое. Если мы сможем достичь прогресса в одной сфере — на Донбассе — давайте это сделаем. Давайте достигнем прогресса, давайте вернем эту территорию. В то же время, это не меняет наш отказ признавать аннексию Крыма и легитимизировать действия России", — заявил Волкер.

Ранее Волкер заявлял, что не видит разницы между оккупацией Российской Федерацией Крыма и вторжением на Донбасс.

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США, Крым, Россия, Донбасс, Волкер, Украина
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