Волкер озвучил два варианта для России по Донбассу

Волкер исключил возможность превращения ситуации в длительный конфликт.
Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, пишет "Голос Америки".
"У России два варианта действий на Донбассе. Если они хотят создать замороженный конфликт, как в Абхазии, Южной Осетии или Приднестровье, то это будет им дорого стоить. Однако, если они захотят, они сделают, несмотря на большие расходы", — заявил Волкер.
Он также назвал альтернативный вариант.
"Альтернатива — это когда Россия выведет свои силы и будет способствовать размещению миротворцев ООН, принесет мир и позволит продвигаться в реализации минского процесса. Это — второй сценарий", — подчеркнул Волкер.
В то же время он исключил возможность превращения ситуации в длительный конфликт. "Международное сообщество не хочет еще одного Кипра. Не знаю, сколько лет уже есть миротворцы на Кипре. Не думаю, что этого хочет и Украина", — добавил Волкер.
Напомним, ранее сообщалось, что США призвали Украину не представлять свою резолюцию по миротворцам на Донбассе.