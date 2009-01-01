РФ надеялась, что будет в состоянии держать украинское государство в своей орбите, сказал спецпредставитель Госдепа.

Флаги Украины и России, иллюстрация wpristav.ru

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украинезаявил, чтосоздали более националистическое, более объединенное и более прозападное украинское государство.

Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

По словам дипломата, РФ "надеялась, что она будет в состоянии держать Украину в своей орбите как часть российской сферы влияния и идентичности".

"Но в реальности их вторжение и оккупация создали более националистическую, более объединенную и более прозападную Украины. Это на самом деле не очень пошло на пользу российским интересам. Фактически, это, пожалуй, им навредило", — отметил собеседник.

Ранее Курт Волкер говорил, что CША не намерена заключать отдельное соглашение с Россией по разрешению конфликта на Донбассе над головами граждан нашей страны или "за спинами европейцев".