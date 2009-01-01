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Волкер раскрыл, как вторжение России позитивно повлияло на Украину

Сегодня, 08:40

РФ надеялась, что будет в состоянии держать украинское государство в своей орбите, сказал спецпредставитель Госдепа.

Россия, Украина, флаг
Флаги Украины и России, иллюстрация wpristav.ru
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что вторжение Российской Федерации и оккупация части территории создали более националистическое, более объединенное и более прозападное украинское государство.

Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

По словам дипломата, РФ "надеялась, что она будет в состоянии держать Украину в своей орбите как часть российской сферы влияния и идентичности".

"Но в реальности их вторжение и оккупация создали более националистическую, более объединенную и более прозападную Украины. Это на самом деле не очень пошло на пользу российским интересам. Фактически, это, пожалуй, им навредило", — отметил собеседник.

Ранее Курт Волкер говорил, что CША не намерена заключать отдельное соглашение с Россией по разрешению конфликта на Донбассе над головами граждан нашей страны или "за спинами европейцев".

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Россия, Украина, США, Волкер, вторжение, оккупация
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