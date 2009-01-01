Волкер объяснил, при каких условиях миротворцы ООН смогут начать работать на Донбассе

Присутствие миротворческой миссии должно стать необходимым элементом безопасности, отметил спецпредставитель Госдепартамента США.
Об этом он рассказал в интервью "Громадському".
В то же время дипломат подчеркнул, что сначала стороны должны договориться о мандате миссии, определиться с ее численностью и составом — именно об этом сейчас и идут переговоры.
"… присутствие миссии должно стать необходимым элементом безопасности, что позволит перейти к политическим шагам, предусмотренным Минскими соглашениями", — отметил собеседник.
По его словам, если миссия будет сформирована, она должна выполнять три основные задачи — иметь полный контроль над всей зоной конфликта, свободно передвигаться по ней; мониторить хранение тяжелого вооружения, чтобы оно находилось в одном месте; контролировать российско-украинскую границу.
Напомним, Курт Волкер 27 октября прибыл с визитом в Киев, он, в частности, встретился с президентом Петром Порошенко и народными депутатами. Спецпредставитель Госдепа говорил, что до конца 2017 года может быть разработана резолюция Совета Безопасности ООН по миротворческой миссии на востоке Украины.