Волкер объяснил, при каких условиях миротворцы ООН смогут начать работать на Донбассе

Присутствие миротворческой миссии должно стать необходимым элементом безопасности, отметил спецпредставитель Госдепартамента США.

Миротворцы ООН, иллюстрация Reuters

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украинезаявил, что Россия должна вывести свои войска с, чтобысмогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.

Об этом он рассказал в интервью "Громадському".

В то же время дипломат подчеркнул, что сначала стороны должны договориться о мандате миссии, определиться с ее численностью и составом — именно об этом сейчас и идут переговоры.

"… присутствие миссии должно стать необходимым элементом безопасности, что позволит перейти к политическим шагам, предусмотренным Минскими соглашениями", — отметил собеседник.

По его словам, если миссия будет сформирована, она должна выполнять три основные задачи — иметь полный контроль над всей зоной конфликта, свободно передвигаться по ней; мониторить хранение тяжелого вооружения, чтобы оно находилось в одном месте; контролировать российско-украинскую границу.

Напомним, Курт Волкер 27 октября прибыл с визитом в Киев, он, в частности, встретился с президентом Петром Порошенко и народными депутатами. Спецпредставитель Госдепа говорил, что до конца 2017 года может быть разработана резолюция Совета Безопасности ООН по миротворческой миссии на востоке Украины.